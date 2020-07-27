أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين 06 /12 /1441هـ الموافق 27 /07 /2020م.
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- "إيداع" تبدأ تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة السعودية بالريال
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