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أخبار الشركات- محلية

"إيداع" تبدأ تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة السعودية بالريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الاثنين 06 /12 /1441هـ الموافق 27 /07 /2020م.

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