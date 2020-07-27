الصين تسجل أعلى زيادة في حالات الإصابة بكورونا منذ منتصف أبريل

أعلنت الصين الإثنين تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، في أكبر زيادة يوميّة منذ منتصف أبريل، بعد ظهور بؤر عدوى في ثلاث مناطق مما اثار مخاوف من موجة جديدة، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وقالت لجنة الصحّة الوطنيّة إنّ من بين الإصابات، هناك 41 إصابة أحصِيت في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد، حيث سُجّل منذ منتصف تموز/يوليو تفشّ للفيروس في أورومتشي عاصمة المنطقة.

وأحصِيت أيضًا 14 إصابة في لياونينغ (شمال شرق). وسُجّلت حاليًا بؤرة لتفشّي الفيروس في مدينة داليان الساحليّة التي تستضيف منذ نهاية الأسبوع الماضي نصف مباريات البطولة الوطنيّة لكرة القدم.

أمّا إقليم جيلين (شمال شرق) المجاور لكوريا الشماليّة، فأعلن من جهته تسجيل حالتَي إصابة محلّيتَيْن.