شفيع: ضحيت من أجل ناد مهدد بالهبوط

أكد الأردني عامر شفيع حارس مرمى الفيحاء لكرة القدم، أنه كان يتمنى اختتام مشواره مع فريقه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "عدت من الأردن عقب قرار استكمال دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ولا سيما أن عقدي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، ولم يكن هناك تأكيد رسمي على تجديده، لكن كان هناك تلميحات من أكثر من عضو في إدارة النادي، بأنني سأبقى موسما على الأقل".

وأنهى الفيحاء ارتباطه بشفيع بعد اعتذاره عن عدم تمديد عقده حتى نهاية الموسم الحالي، وقال الحارس "تعبت خلال سفري بسبب توقف الرحلات الدولية، وتوقعت أنني سأوقع لمدة عام جديد إلا أنني فوجئت بأن إدارة النادي تطلب مني تمديد عقدي لمدة شهر فقط"، لافتا إلى أن التجديد معه حتى نهاية الموسم الحالي قد يتسبب في تعطيله فترة طويلة، ربما تصل إلى عام، وقال "أنا لاعب ولا بد أن استمر في الركض في المستطيل الأخضر، التوقف يضرني، والموافقة على التمديد شهرا سيحرمني من الانتقال لأي ناد في الموسم الجديد، فعلاقتي بنادي الفيحاء انتهت وبقي في القلب فقط، ولعل من مكاسبي هي محبة أهل المجمعة لي ومحبتي لهم". وأضاف "حضرت من فريق بطل ومعتاد على حمل الكؤوس والألقاب، وضحيت بذلك من أجل الفيحاء، ووافقت على الانتقال له وهو ينافس على الهبوط في الموسم الذي سبق التوقيع له"، مشددا على أنه لن يتوقف عن اللعب حتى يشعر أنه غير قادر على العطاء، وقال "ما زلت قادرا على ذلك، ولدي عروض من أندية سعودية، صينية، وكرواتية، ولا أستطيع كشفها في الوقت الحالي وأتمنى دعواتكم لي بالتوفيق".