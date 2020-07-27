4 أيام قد تضغط ضمك

تبحث إدارة نادي ضمك عن ملعب في الرياض أو القصيم لإجراء تدريبات فريقها عليه خلال الفترة ما بين لقاء التعاون والفيصلي ضمن الجولتين الـ25 والـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خوفا من إرهاق اللاعبين بالسفر من بريدة إلى خميس مشيط ومن ثم العودة إلى المجمعة خلال أربعة أيام.

وترغب إدارة ضمك بالإبقاء على فريقها في القصيم بعد مباراة التعاون السبت ومن ثم المغادرة الخميس للمجمعة لملاقاة الفيصلي أو العودة من القصيم إلى الرياض مباشرة والإقامة فيها أربعة أيام ومن ثم السفر للمجمعة، لتخفيف الضغط على اللاعبين بسبب ضغط المباريات وكثرة التنقلات.