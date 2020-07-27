وكيل الطريس: الأرقام فلكية

نفى رفيع الشهراني وكيل أعمال فواز الطريس لاعب فريق الاتفاق لكرة القدم، وصول عرض من أي ناد آخر من أجل كسب توقيع اللاعب، مؤكدا أنه لا يزال اتفاقيا لسريان عقده، وقال "لم يصلني أو اللاعب أي عرض وبالتالي لم يكن هناك أي تفاوض من الهلال أو النصر أو غيرهما".

ويدخل الطريس الفترة الحرة في كانون الثاني (يناير)، حيث وقعت إدارة النادي مع اللاعب في الخامس من أيلول (سبتمبر) عام 2016 لخمسة أعوام، حيث رفض اللاعب عرضا مقدما من إدارة الاتفاق لتجديد عقده لمدة خمسة أعوام مقابل 1.5 في العام، حيث طلب الحصول على ثلاثة ملايين ريال.

واستغرب الأرقام الفلكية التي تترد وأن الهلال والنصر دخلا في خط التفاوض معه لكسب توقيع اللاعب، وقال "كوكيل للاعب لم يتصل علي أحد يرغب في الظفر بخدماته، واللاعب ملتزم بعقده، ولا يحق لأي ناد آخر التفاوض معه، ولا سيما أنه لم يدخل الفترة الحرة".

وأضاف "نحن نحترم الأنظمة واللوائح التي تمنع التفاوض مع لاعب عقده سار، حيث يعد ذلك مخالفة صريحة تستوجب العقاب، وإذا كان هناك عرض للاعب فيفترض أن يكون عن طريق ناديه كي تتم دراسته والرد عليه".

ولفت إلى أن الأولوية للاتفاق إذا رغب في بقائه، وقال "من وجهة نظري، بقاء اللاعب في الاتفاق يصب في مصلحته"، مشيرا إلى أنه لم يفتح باب التفاوض مع ناديه الحالي لاستمراره حتى يدخل الفترة الحرة.