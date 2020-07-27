الأهلي يهدد دجانيني بـ «الحسم المتصاعد»

شرعت إدارة كرة القدم في النادي الأهلي، في تطبيق قرار الحسم من الراتب الشهري الخاص بالمهاجم دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر، 15 في المائة تتصاعد تدريجيا، حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، بعد انتهاء المهلة التي حددت له مسبقا دون وصوله إلى جدة والانخراط في التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وستتواصل إدارة كرة القدم، مع اللاعب عبر إيميله بالبريد الإلكتروني، وسترفق له العقوبات منذ أول يوم لتأخيره، وحال لم يصل قبل انطلاق المباريات ستلجأ إلى الرفع بشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، ولاسيما أن موقف الأهلي سليم بعد تسليم جميع رواتبه عدا شهر واحد فقط كبقية اللاعبين.

ولفتت إلى أن دجانيني أبلغ إدارة الكرة بفتح المجال الجوي في بلاده بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك فضل مكانه بسبب تقليص راتبه لمدة ثلاثة أشهر 50 في المائة أسوة ببقية اللاعبين.

وكانت إدارة الأهلي قد أمهلت دجانيني سبعة أيام للوصول إلى جدة والانخراط في التدريبات الجماعية، وإلا ستضطر إلى تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة باللاعبين المحترفين كخطوة أولى، ومن ثم فسخ التعاقد معه وتقديم شكوى ضده.

يشار إلى أن اللاعب ووكيله هددا بفسخ العقد من جانب واحد، بعد تقديم شكوى إلى "فيفا"، بشأن مستحقاته المالية.

وفنيا، استهل المدرب فلادان ميلويفيتش المرحلة الثالثة من التحضيرات باجتماعه مع اللاعبين حيث طالبهم خلاله بضرورة التقيد بالتعليمات والانضباط في التدريبات التي تعد مهمة قبل الدخول في المباريات التنافسية، ومن ثم أخضعهم لتطبيق عديد من الجمل التكتيكة المتنوعة قبل أن يختتمها بمناورة فنية.