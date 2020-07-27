محال السوبرماركت تعاني لجني ثمار طفرة التسوق عبر الإنترنت

لم يسبق لجو رونان قط أن اشترت أغراض البقالة عبر الإنترنت قبل كوفيد - 19. الآن هي وزوجها، مايك، لا يعتقدان أنهما سيغامران بالعودة إلى أي سوبرماركت قبل العام المقبل على الأقل.

تقول المعلمة المتقاعدة التي تعيش في إسكس جنوبي إنجلترا وتعاني مرض الربو: "لم أذهب إلى أي سوبرماركت منذ آذار (مارس). أحب فعلا التجول في المتاجر، لكن حتى يكون هناك لقاح لا أرى أني سأعود إلى أي متجر. إنه أمر محفوف بالمخاطر".

بدلا من ذلك، يشتري الزوجان سلعا بين الحين والآخر من متجر محلي قريب ويطلبان الأغراض الكبيرة عبر الإنترنت، من إحدى مجموعات السوبرماركت الأربع الكبيرة في المملكة المتحدة. إنهما من بين ملايين حول العالم الذين جربوا التسوق وشراء أغراض البقالة عبر الإنترنت لأول مرة خلال تفشي فيروس كورونا، ووجدوا أنهم يحبون ذلك.

في المملكة المتحدة، استغرقت التجارة الإلكترونية عقدين للانتقال من صفر إلى نحو 7 في المائة من إجمالي مبيعات البقالة. ثم ارتفعت من 7 في المائة إلى 13 في المائة خلال ثمانية أسابيع تقريبا.

حتى في أجزاء من أوروبا كانت متخلفة في مجال التجارة الإلكترونية، ارتفع الاهتمام بشكل حاد. يقدر باحثون في شركة باين أن مبيعات البقالة عبر الإنترنت في كل من ألمانيا وإيطاليا تضاعفت خلال الوباء وباتت تمثل الآن 2.9 في المائة و4.3 في المائة من المجموع، على التوالي.

لكن هناك مشكلة واحدة فقط مع ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت: كثير من سلاسل السوبرماركت تكافح لتحقيق ربح كبير - وفي بعض الحالات، أي ربح - من التجارة الإلكترونية بسبب الالتزام الكبير المتعلق بالموارد التي يتطلبها البيع عبر الإنترنت.

أكبر سلسلتين في المملكة المتحدة، تيسكو وجيه سينزبيري، قالتا إنهما تتوقعان هذا العام تحقيق الربح نفسه مثل العام الماضي - على الرغم من التحول الضخم لاستهلاك الطعام من المطاعم إلى المنازل والإعفاء من ضريبة العقارات. أحد الأسباب الرئيسة هو التكلفة العالية لتوسيع عمليات التوصيل عبر الإنترنت.

الرئيس التنفيذي لسلسلة سينزبيري، سايمون روبرتس، لخص الوضع، بالقول إن كوفيد - 19 كان "ينقل المبيعات من قناتنا المريحة الأكثر ربحية، ويقود ارتفاعا ضخما في (...) البقالة عبر الإنترنت، قناتنا الأقل ربحية". معظم مجموعات السوبرماركت لا تنشر أرقاما مفصلة للمبيعات والأرباح عبر الإنترنت.

عندما كانت التجارة الإلكترونية تشكل أقل من 10 في المائة من مبيعات محال السوبرماركت، كان تحسين ربحيتها بأمان يعد مشروعا طويل الأجل.

يقول مارك أندريه كامل، رئيس مجموعة تجارة التجزئة العالمية في شركة باين: "كانت مجموعات السوبرماركت تأمل أن الاعتماد البطيء سيمنحها الوقت اللازم للعثور على أنموذج لا يؤدي إلى انخفاض كبير إلى هذا الحد". تحتاج الشركات الآن إلى "إيجاد حل أسرع بكثير" للربحية الضعيفة لعملياتها عبر الإنترنت و"في الوقت نفسه زيادة قدرتها في مجال التجارة الإلكترونية لتلبية الطلب المتزايد".

لا أحد يتوقع أن يعود تسوق البقالة عبر الإنترنت إلى مستويات ما قبل كوفيد - 19. بحث أجراه بنك يو بي إس UBS في المملكة المتحدة وجد أن 71 في المائة من المستجيبين قالوا إنهم سيتسوقون عبر الإنترنت "في كثير من الأحيان أو أكثر بعد تحسن وضع كوفيد - 19".

بناء على أدلة استقصائية أخرى، تقدر شركة باين أن ما يراوح بين 35 في المائة و45 في المائة من الزيادة الأخيرة في المبيعات عبر الإنترنت ستصبح دائمة.

تيم شتاينر، الرئيس التنفيذي لمتجر أوكادو للبقالة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، الذي ازدهر خلال الإغلاق، يعتقد أن التأثير طويل الأجل للوباء سيكون كبيرا. يشير إلى أن المجموعة التي أسسها لديها أكثر من مليون شخص ينتظرون أن يصبحوا زبائنا بمجرد أن تصبح لديها القدرة على خدمتهم.

يقول: "إذا قام الأشخاص بما يراوح بين ثلاث وخمس عمليات تسوق عبر الإنترنت خلال 12 أسبوعا، فإن ميلهم للاستمرار في التسوق عبر الإنترنت يكون مرتفعا جدا".

أضاف: "تم تعليم العالم بأسره عن الأوبئة وانتقال الفيروس. يتخذ الجميع مخاطر أقل مما كانوا يفعلون تاريخيا، والأمر يتعلق بالمكان والزمان الذي تريد المخاطرة فيه. هل أخاطر لزيارة عائلتي وأصدقائي، أم أخاطر للذهاب إلى شراء من البقالة؟".



مشكلة الأتمتة



لعدة أعوام كانت متاجر التجزئة قلقة من الإنفاق الرأسمالي والتحديات الفنية لتقديم التجارة الإلكترونية للتسوق وشراء الطعام على نطاق واسع. شعرت الولايات المتحدة بشكل خاص بالندم من فشل مشروع Webvan للبقالة عبر الإنترنت المبكر في 2001.

حتى أمازون التي عطلت قوتها المالية وابتكارها التكنولوجي قطاعات من الكتب إلى الإلكترونيات، بدا أنه ليس لديها حل جاهز خلال معظم العقدين الماضيين لمشكلة توصيل المنتجات التي تعتمد على التحكم في درجة الحرارة، إلى المنازل.

في المملكة المتحدة، أدى إطلاق متجر أوكادو في 2002 إلى دفع المتاجر إلى التصرف. نظرا لعدم وجود متاجر خاصة به، اختار متجر أوكادو أنموذجا مبنيا حول الأتمتة منذ البداية، من خلال بناء مركز توزيع كبير شمالي لندن. عدم كفاية الحلول الجاهزة المتاحة دفعه إلى تطوير أنظمة خاصة به وبرنامج لتسلم الطلبات وتخطيط مسارات التوصيل.

يشير شتاينر إلى أن محال السوبرماركت التقليدية جربت أيضا الأتمتة في البداية لكن أعاقها تعقيدها، وعادت إلى تسلم طلبات الزبائن في المتاجر ومن ثم وضعها في الشاحنات للتوزيع.

هذه هي الطريقة الأقل فعالية لتلبية الطلبات. يقول ستيف هورنياك، كبير الإداريين التجاريين في فابريك، الشركة الناشئة التي تطور تكنولوجيا الأتمتة في المتاجر: "يمكنك محاولة تحسين الأمر السيئ طوال اليوم، لكن تسلم الطلبات في المتجر يؤدي إلى خسارة المال".

التكاليف الإضافية للتسلم في المتاجر تضاعفت بسبب استراتيجيات تسعير محال السوبرماركت للخدمات عبر الإنترنت، التي غالبا ما تضمنت استخداما واسع الانتشار للقسائم الترويجية وعروض التوصيل المجاني لجذب الزبائن.

يقول كامل: "يبدأون من دون رسوم، أو برسوم ليست قريبة بما يكفي لتغطية التكاليف. أخبروا الزبائن أن التسلم والتوصيل مجانيان بينما يكلفان في الواقع نحو 12-14 يورو لكل طلب".

يشير بحثه إلى أن محال البقالة في جميع أنحاء العالم تعاني عادة هامشا تشغيليا سلبيا نحو 15 في المائة للطلبات عبر الإنترنت. حتى رسم توصيل بمبلغ سبعة دولارات لا يرفع ذلك الرقم إلى منطقة إيجابية.

تطورت السوق بشكل مختلف في الولايات المتحدة، حيث أدى افتقار محال البقالة إلى الحماس للتجارة الإلكترونية إلى إنشاء متجر إنستاكارت في 2012. المتسوقون المستقلون فيه ينتقون طلبات الزبائن ويوصلونها إليهم، حيث يدفع الزبون اشتراكا سنويا ورسما لكل طلب.

سلكت الصين طريقا مماثلا. جربت الشركات الناشئة المبكرة توصيل الفاكهة والخضراوات في اليوم التالي، بينما موجة أخرى من أصحاب المشاريع جربوا الأنموذج الوسيط الذي تستخدمه إنستاكارت، من خلال نقل الأغراض من محال البقالة إلى الزبائن. سوق توصيل البقالة في الصين تشمل قادة التجارة الإلكترونية، مثل علي بابا، وJD.com وشركات ناشئة مثل "مس فريش" Miss Fresh، و"زينجشينج يوكسوان" Xingsheng Youxuan.

يجسد متجر "مس فريش" اتجاها جديدا. بدعم من تمويل تقدر "كرنشبايز" أنه يبلغ 1.4 مليار دولار شيدت الشركة شبكة من المستودعات الصغيرة في 16 مدينة رئيسة بإيجارات أقل وبنود أقل من محال السوبر ماركت.

وفقا لسيسيليا صن، رئيسة العمليات، العاملون في خدمة التوصيل التابعون للشركة، الذين يرتدون زيا ورديا ويعملون على دراجات بخارية، يوصلون 60-70 طلبا في اليوم بينما يمكن للمستودعات الصغيرة أن تحتفظ بعدد من البنود يبلغ ضعف ما لدى المتاجر ذات الحجم المماثل. وقالت إن كل مستودع جديد استغرق ما بين ثلاثة إلى تسعة أشهر لتحقيق نقطة التعادل بشكل مستقل.

لكن على الرغم من أن الصين تتمتع بمزايا المدن المكتظة بالسكان والعمالة الرخيصة، لا يوجد ما يشير إلى أن الشركات في البلاد حلت مشكلة الربح تماما أيضا. أفادت ITjuzi، وهي شركة لتزويد معلومات الأعمال مقرها بكين، أن نحو 150 شركة ناشئة في مجال البقالة فشلت في الأعوام الأخيرة.

يعتقد هورنياك أن الوسطاء ليسوا سوى بديل يسد الحاجة مؤقتا لكبار تجار التجزئة. يقول: "إذا كانت أي شركة بقالة تعتقد أن إنستاكارت حل استراتيجي للتجارة الإلكترونية، فإنها تعلن وفاتها. لأنك بذلك تسلم مفاتيح مملكتك لشركة بيانات وتكنولوجيا تابعة لجهة خارجية".



التسعير العقلاني



بدأت محال السوبر ماركت في كل مكان في التعامل مع التجارة الإلكترونية بشكل أكثر جدية بعد استحواذ أمازون المفاجئ 2017 على هول فودز، وهي صفقة تسببت في انخفاض أسعار أسهمها.

الشركات التي لديها القدرة المالية صعدت استثماراتها. ضخت وول مارت، أكبر بائع تجزئة للمواد الغذائية في العالم، الأموال في توصيل الطلبات للمنازل والنقر والتسلم (يتم شراء البضاعة عبر الإنترنت وتسلمها من المتجر من قبل المشتري) - أو "التسلم من زاوية الشارع" كما هو معروف في الولايات المتحدة.

تحول آخرون إلى أوكادو، التي بدأت في ترخيص التكنولوجيا التي طورتها في 2014. تم توقيع جميع الصفقات التي أبرمتها مع تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم تقريبا بعد الإعلان عن صفقة أمازون وهول فودز. وهي تجمع الآن مليار جنيه استرليني من خلال السندات وحقوق الملكية للاستفادة من السوق المتنامية.

يعترف ديف لويس، الرئيس التنفيذي لشركة تيسكو، المنتهية ولايته، بأن العمليات عبر الإنترنت في أفضل الأحوال حققت نقطة التعادل حتى في الماضي، لكنه يهدف إلى تغيير ذلك بكفاءة أكبر وأسعار أكثر واقعية.

قال للمستثمرين أخيرا: "هناك بالتأكيد فرصة لنكون أكثر توجها نحو الجانب التجاري بالطريقة التي نجمع بها أسعار التوصيل. هل أرى حالة في المستقبل يصبح فيها التسعير أكثر عقلانية؟ نعم".

يشير عدد كبير من الاتفاقات الأخيرة بين شركات التجزئة وتطبيقات توصيل الطعام، مثل ديليفرو وأوبر إيتس، التي يتضمن كثير منها رسوم توصيل للمستهلكين، إلى أن لويس على حق.

تعتمد شركة كروجر، وهي سلسلة متاجر كبرى في الولايات المتحدة تستخدم تكنولوجيا أوكادو، على مزيد من إنفاق الزبائن. يقول رودني ماكمولين، الرئيس التنفيذي: "عندما يتحول العميل لأول مرة إلى الإنترنت، يستغرق الأمر عادة ثلاثة أو أربعة أعوام قبل أن تكون ربحية هذا العميل هي نفسها عندما يتسوق في المتجر. لكن ما نجده هو أننا نحصل على حصة أعلى بكثير من إجمالي الإنفاق الأسري لهذا العميل".

بعد ثلاثة أعوام من صفقة هول فودز، أجرت أمازون كثيرا من التجارب حول كيفية استخدام بنيتها التحتية الضخمة لتشغيل توصيل مواد البقالة وتعرض عددا من الخدمات للعملاء تشمل بيع الفواكه والخضراوات الطازجة. لكن لا يزال يتعين عليها القيام بدفعة حاسمة نحو البقالة عبر الإنترنت، حتى لو كان معظم المديرين التنفيذيين في الصناعة يتوقعون ذلك في النهاية.

يقول كامل إن الإعلانات مصدر دخل كبير غير مستغل. تماما في الوقت الذي تدفع فيه العلامات التجارية المال من أجل الترويج المحسن في المتاجر، يمكنها دفع علاوة لتحسين الموقع على الويب. ويلاحظ أن إنستاكارت تستمد نحو ثلث إيراداتها من هذا المصدر.

إحدى مزايا الوباء - أحجام معاملات أكبر - يمكن أيضا أن تساعد الربحية. عمليات بيع المواد الغذائية بالتجزئة الخاصة بأوكادو شهدت نمو المبيعات 27 في المائة خلال الربع الأول، لكن الأرباح ارتفعت 90 في المائة تقريبا لأنها حققت عمليات تسليم أقل ولكن جوهريا أكبر بكثير.

الرافعة الرئيسة الأخرى هي تقليل تكلفة تلبية الطلبات. أوكادو مشغولة ببناء 54 مركز تلبية آلي بالروبوتات حول العالم لعملائها. يمكن لهذه الحظائر ذات التكنولوجيا العالية تجهيز طلب بقالة بقيمة 100 دولار في غضون دقائق، لكن تكلفتها الرأسمالية كبيرة والفترة الزمنية بين بداية المشروع ونهايته كبيرة أيضا ووصولها إلى طاقتها القصوي يتطلب بعض الوقت.

يفضل بعض آخر الاستفادة مما لديهم بالأصل. يقول لويس إن العدد الكبير من متاجر تيسكو يعني أنها قريبة من كثير من العملاء، ما يسمح لها بزيادة عمليات التسليم دون إنفاق رأسمالي كبير. يضيف: "امتلاك الميل الأخير في طريقة عملنا هو الشيء المهم".

كفاءة التسلم من المتاجر تتحسن تدريجيا. لكن محال السوبر ماركت التقليدية ليست مرتبة مع وجود تسلم سريع في الحسبان. تم تصميمها لإجبار العملاء على التجول في الممرات وإجراء عمليات شراء محفزة إضافية.



انفجار طلبات الشراء



إحدى الشركات التي أعادت التفكير في هذا النهج تماما هي شركة علي بابا الصينية، التي صممت متاجر السوبر ماركت "فريشيبو" Freshippo البالغ عددها 207 مع خدمة التسليم أولوية رئيسة، وليس إضافة لاحقة.

عدد عمال الطلبات غالبا ما يفوق عدد المتسوقين في المتاجر، الأمر المعروف أيضا باسم هيما. عمال الطلبات، الملازمون لأجهزتهم المحمولة باليد، يتنقلون بين الممرات المختصرة لاختيار الزلابية المجمدة، والمأكولات البحرية، والخضراوات، وإرسال العناصر التي تمر فوق رؤوس المتسوقين على السيور الناقلة إلى محطة تعبئة داخل المتجر.

يتم تسليم الطلبات بعد ذلك عن طريق السعاة على دراجات صغيرة، غالبا خلال أقل من 30 دقيقة. يقول أحد هؤلاء السعاة، الذي يكسب 5.30 رينمينبي (0.75 دولار) عن كل طلب يتم تسليمه: "هناك انفجار في طلبات الشراء". قفز النمو إلى أكثر من 100 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول.

البديل الأقل جذرية، الذي يحظى بالقبول لدى تجار التجزئة الذين لديهم مساحة كبيرة في المتاجر، هو أنظمة التوصيل بالآليات الصغيرة التي يمكن أن تعمل داخل المتاجر ويتم الترويج لها من قبل شركات مثل فابريك Fabric وأوتو ستور Auto Store وتيك أوف Takeoff. يقول هورنياك إن هذه المراكز يمكنها زيادة قدرة المتجر إلى أكثر من 500 طلب في اليوم وتقليل تكاليف الانتقاء بنسبة تصل إلى 80 في المائة. تعمل تيسكو بالفعل مع "تيك أوف" في نحو 25 مركزا في متاجرها في المملكة المتحدة. الأول من المقرر أن يبدأ العمل قريبا. كذلك نشرت شركة أهولد ديلهايز Ahold Delhaize، وهي شركة بيع بالتجزئة مقرها هولندا، آليات التوصيل الصغيرة في الولايات المتحدة.

شتاينر متشكك في ذلك قائلا إن مثل هذه الأنظمة أقل كفاءة من المستودعات المركزية وإن معظم التكنولوجيا لم تثبت جدواها في بيئة تجارية.

لكن كامل يشير إلى إمكانية تركيب مراكز صغيرة لتلبية الطلبات في غضون بضعة أشهر - على عكس ما يصل إلى عامين بالنسبة لمستودع آلي كبير - وبتكلفة رأسمالية أقل كثيرا.

في العروض التقديمية الأخيرة للمستثمرين، كانت أوكادو تشدد على أنها تستطيع أن تقدم مجموعة كاملة من الخيارات من المراكز العملاقة التي تعالج 200 ألف طلب في الأسبوع إلى تلك الصغيرة التي يمكن وضعها بسهولة داخل متجر كبير.

أحدث اتفاقية ترخيص لها، مع شركة التجزئة اليابانية، أيون، ألزمتها بتوفير مزيج من المرافق المختلفة. واتسمت اتفاقيات أخرى بدرجة من الانتقاء في المتاجر.

يبدو مستقبل البقالة عبر الإنترنت بشكل متزايد وكأنه مزيج من الحلول: مرافق آلية ضخمة في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وأصغر منها أقرب إلى المتسوقين في بيئات ذات العدد الأكبر من الضواحي، ومزيج من التسلم من المتاجر أو الوسطاء في المناطق الريفية.

يعتقد شتاينر أن اختراق البقالة عبر الإنترنت يمكن أن يصل في النهاية إلى 70 أو 80 في المائة، مع اندماج السوق في عدد قليل من الشركات العملاقة مثل أمازون. إذا كان على حق ولو حتى في نصف توقعاته، فستصبح الحاجة إلى إصلاح لغز الربح ذات طابع وجودي لكثير من محال السوبر ماركت اليوم.