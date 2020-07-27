عجز أمني واستخباراتي يفاقم انفجارات إيران

انقضى شهر على تفجيرات إيران مجهولة المصدر والهوية ولم يعرف الفاعل حتى يومنا هذا، على الرغم من ترحيب إسرائيل بها وعدم تبنيها، لكن من الصعب معرفة الجهة الراعية، فمن يكنون العداء والكراهية للنظام الإيراني كثر، وإن عرف السبب بطل العجب، فالنظام الإيراني المعروف بضعف إرادته وقلة عزيمته وكثرة مؤامراته الداخلية والخارجية، يشير إلى تورط إيراني إيراني مدعوم من قوى عظمى، لتصفية حسابات قديمة بين رجالات الملالي، الذين تداعوا إلى السقوط واحدا تلو الآخر بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في بغداد بغارة أمريكية في بغداد، فمقعد سليماني لن يملأه أحد، وغيابه يعني بداية الانهيار، فالاستهداف لم يقتصر على طهران وطال مشارف منشأة نطنز النووية، ذات الحماية العالية والمشددة، إضافة إلى منطقة الأحواز، وميناء بوشهر فيما أسفرت الانفجارات عن سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية، لكن الخسارة المعنوية أكبر وهي الخسارة الحقيقية، بتدهور منظومة الأجهزة الأمنية، ووقوفها عاجزة حيال ما يجري أمام هذه السلسلة الكبيرة من الانفجارات، التي لا يعلم أحد متى تنتهي، وماذا سينتج عنها.

صنعت الأحداث التي تجري في طهران حالة إدراك لعدد كبير من رجالات الملالي وقياداته، الذين تحسسوا بداية الانهيار فبدأوا بالانقلاب الذاتي التكتيكي لسحب بساط الحكم من تحت قدمي المرشد الأعلى علي خامنئي وأركان سيطرة الحكم في البلاد من المتشددين، بعد أن صار وضع الأمن القومي الإيراني على المحك، فالضربة في مقتل والاستهداف طال منشآت عسكرية ونووية وصناعية، في ظل عجز تام للمخابرات الإيرانية وعملاء الحرس الثوري عن تحديد المسؤولين عن الانفجارات، فيما يتم توجيه أصابع الاتهام إلى الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلفها، لكن إسرائيل تنفي، ولا يوجد ما يثبت تورطها.

طرحت حادثة اغتيال سليماني، تساؤلا من نوع آخر، يتمحور حول قدرة الصمود والتحمل لدى الإيرانيين وحلفائهم الإقليميين، التي كانت بسبب معلومات مسربة من أحد عملاء حزب الله وهو محمود موسوي مجد، التي تظهر حجم وهن وضعف المؤسسة العسكرية الإيرانية ومنتجاتها الإقليمية، فالجوع والفقر الناتجان عن سياسات إيران سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي خصوصا في الإقليم العربي، نتجت عنهما حالة فقر مدقع لمؤيديها، ما دفعهم إلى البحث عن مصادر دخل خارجية، خصوصا بعد تحولها من داعم ومتبرع في لبنان، واليمن، والعراق، وسورية إلى جاب للديون للتخلص من الأزمات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها، بسبب نزعتها في الحصول على سلاح نووي، وذلك ما نتج عنه تهريب مبلغ ستة مليارات دولار من ودائع المصرف المركزي اللبناني لدعم الاقتصاد الإيراني، في التوقيت ذاته الذي يعاني فيه المواطن اللبناني انهيارا اقتصاديا في بلاده بسبب حكومة العهد الجديد الموالية لطهران.

يشدد الحرس الثوري الإيراني قبضته الداخلية على الشعب المنهك اقتصاديا بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي مع تدني مستوى الدخل وانهيار العملة المحلية، ما يجيب عن التساؤل بأن أدوات تنفيذ الانفجارات محلية وبإيد إيرانية، وليست بتنفيذ أجنبي مباشر، إذ يصعب تحرك غير الإيرانيين هناك، خصوصا أنه لا شاردة ولا واردة تمر دون أن تتفحصها أجهزة الحرس الثوري، ما يعني أن الانقلاب على سلطة علي خامنئي سيكون أبيض، ولن يكون جذريا، لكن سيتم التخلي عن القيادات المتشددة وغير المنفتحة على الأمريكيين، والمعروفة بعدائها للغرب والعرب، وتمارس السياسات التخريبية في العمق الإقليمي العربي.

أمنيا، كشفت سلسلة الانفجارات عن ثغرات أمنية عدة في قواعد الحماية الإيرانية، خصوصا الحادثة التي سبقت الانفجارات، وهي إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها قوى الدفاع الجوي على أنها صاروخ معادٍ، ونتج عنها 176 ضحية، ما جعلها صيدا ثمينا بأقل التكاليف، خصوصا في الحسابات الإسرائيلية، التي ترى حصول إيران على سلاح نووي مصيبة كبيرة، ومع حصولها على طائرات إف 35 الأمريكية المتطورة فسيكون من السهل تنفيذ ضربات عالية الدقة بفاتورة خسائر شبه صفرية، بسبب ضعف المنظومة الأمنية الإيرانية، كما ستنشط الحرب الإلكترونية من قبل إسرائيل بتوجيه ضربات استراتيجية مكثفة، كالتي حصلت في 2010 باستهداف أجهزة الكمبيوتر في مفاعل بوشهر النووي، بفيروس عرف باسم ستاكسنت.

لم تكف إيران يدها عن المنطقة منذ اعتلاء السلطة بعد الثورة الخمينية، لكن زاد نفوذها بشكل كبير في المنطقة العربية بعد سقوط بغداد عام 2003، ما مكنها من العبث بالمنطقة بشكل كبير، وزاد هذا العبث بعد الثورة السورية لإسقاط نظام الأسد في سورية عام 2011، ما جعلها خطرا على آلاف الجنود الأمريكيين والمصالح الأمريكية في المنطقة، وقواعدها في الخليج العربي، إضافة إلى خطرها على طرق النقل الملاحية البحرية، التي تشكل ما نسبته 60 في المائة من الاقتصاد العالمي، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى تهديد المصالح الأمريكية الموجودة على شكل استثمارات، وهذا يدفع حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تضييق الخناق على حكومة الملالي، من خلال، إضغاف نفوذها التخريبي بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، كان أبرزها الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي وقعه سلفه باراك أوباما في 2015، في حين إن سياسات الملالي في المنطقة تهدد كذلك أمن واستقرار الخليج العربي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بعد استهداف مصفاة بقيق للطاقة، التي تشكل بإنتاجها ما نسبته 5 في المائة من مجمل الإنتاج العالمي، التي ثبت أن إيران تقف خلف هذه الهجمات، كما أنها تدعم ميليشيا الحوثي بالانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن، وتتخذ البلاد قاعدة لتنفيذ هجمات تخريبية تهدد أمن الدول الخليجية.

تؤدي الانفجارات في إيران دورا تأديبيا للحد من القدرات الإيرانية النووية، خصوصا حادثة انفجار منشأة نطنز النووية، التي تحد من قدرات التخصيب، باستهداف مبنى لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بعد أن تنصلت طهران من ضماناتها الخاصة بموجب قانون الإجراءات الخاصة، وتغاضيها عن حدود تخزين الماء الثقيل وغطاء اليورانيوم المخصب، معززة التخصيب إلى 4.5 في المائة نقاء، فوق عتبة 3.67 في المائة المتفق عليها، ما يفيد بأن هذا الاستهداف سيشل المشروع النووي الإيراني لعامين، ما يفوت فرصة تحقيق الأهداف المرصودة، في حين تعول طهران على وصول جو بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي إلى زعامة البيت الأبيض، وهو المعروف بتبنيه سياسات أوباما، الذي كان نائبا له خلال فترة رئاسته، ما يجعلها ترى في اعتلائه سدة الحكم فرصة للحصول على اتفاق نووي جديد، مع تخفيف حدة العقوبات الاقتصادية، التي فرضت في عهد الرئيس ترمب.

توقيت الانفجارات مهم وحساس للغاية في ظل ما تواجهه إيران من أزمات خصوصا تداعيات أزمة كورونا وفشل النظام الصحي الإيراني بعد إصابة نحو ربع مليون مواطن ووفاة أكثر من 15 ألف شخص حتى كتابة هذه المادة، أي أن الانفجارات تفاقم الوضع المتردي في إيران سوءا ما يقلص خياراتها، ويجعلها تذعن أمام الإرادة الدولية، بالكف عن التدخل في شؤون الآخرين، والكف عن دعم الميليشيات التخريبية غير النظامية، خصوصا حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي العراقي، وجماعة أنصار الله الحوثية، والميليشيات المسلحة في سورية، إضافة إلى سحب قواعدها من هناك، مع تغيير السياسات الداخلية وتخفيف القبضة الأمنية عن الشعب، ومنح مزيد من الحريات، خصوصا الحريات الشخصية وحقوق المرأة.

واستهدفت الانفجارات شواطئ بوشهر الإيرانية برسالة مفادها أن الجزاء من جنس العمل، إذ تعتمد إيران على قوتها البحرية، في تنفيذ هجمات تخريبية في مضيق هرمز وخليج عمان قبالة الخليج العربي، من خلال تهديد طرق الملاحة الدولية، بعد توجيه ضربات لناقلات نفط وخطوط نقل النفط السعودية والإماراتية في خليج عمان، فيما تعتمد على هذه القوة البحرية في مضايقة المدمرات الأمريكية الموجودة في الخليج العربي، وسفن الشحن لينتج عن الانفجار الذي وقع حريق كبير شب في سبع سفن على الأقل، لتكون العقوبة من جنس العمل، الذي تستخدمه ضد الجيران.

يدل جميع المؤشرات على أن سلسلة الانفجارات ستستمر، طالما استمرت طهران في سياساتها التوسعية والتخريبية في المنطقة، كما أن التوقعات تسير نحو موجة أكبر في الفترة المقبلة، خصوصا التي ستستهدف المنشآت النووية، لتعطيل تخصيب اليورانيوم، إذ تهدف طهران إلى استغلال فترة التحضير للانتخابات الأمريكية، وجائحة كورونا لتمارس نشاطاتها النووية بلا رقيب أو حسيب.