انخفاض أرباح البنك الفرنسي 46% إلى 437 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2020 حيث سجل البنك صافي ربح قدره 437 مليون ريال بانخفاض قدره 46% عن الربع المماثل من العام السابق.

وارجع البنك سبب انخفاض صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 60.70 % . ومع ذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.17 %.

ترجع هذه الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، مخصص خسائر قيمة الموجودات المالية الأخرى بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين، والذي قابله انخفاضًا جزئيًا في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع دخل المتاجرة، دخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر، والذي قابله انخفاضًا جزئيًا في دخل الأتعاب والعمولات.