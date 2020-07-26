انخفاض أرباح أسمنت العربية 80% إلى 7.6 مليون ريال في الربع الثاني

أعلنت شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2020 حيث حققت صافي ربح قدره 7.6 مليون ريال بانخفاض بنحو 80% عن الربع المماثل من العام السابق

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى : انخفاض كمية وقيمة المبيعات في الشركة التابعة في الأردن نتيجة التأثر من اغلاق الانشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (CoVid-19)، وارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية و المصاريف التسويقية في الشركة الام ، بالرغم من ارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية .