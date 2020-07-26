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أخبار الشركات- محلية

انخفاض أرباح أسمنت العربية 80% إلى 7.6 مليون ريال في الربع الثاني

«الاقتصادية» من الرياض

 أعلنت شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2020 حيث حققت صافي ربح قدره 7.6 مليون ريال بانخفاض بنحو 80%  عن الربع المماثل من العام السابق
ويعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى : انخفاض كمية وقيمة المبيعات في الشركة التابعة في الأردن نتيجة التأثر من اغلاق الانشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (CoVid-19)، وارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية و المصاريف التسويقية في الشركة الام ، بالرغم من ارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية .

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