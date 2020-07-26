المدينة: إزالة أكثر من نصف مليون متر مربع من التعديات على الأراضي

أزالت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي عددا من التعديات على الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 650.000 متر مربع تمثلت في إقامة مبان وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة .

وبحسب "واس" بينت الأمانة أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية الفريش بمنطقة فرع الردادي والجفر بمساحة 450.000 متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية العوالي بمنطقة الضميرية بمساحة 200.000 متر مربع، وتعديات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي بمنطقة العذبة وشناصير بمساحة 12.000 متر مربع، أما في بلدية المندسة فقد تم إزالة تعد على أرض حكومية بمساحة 2500 متر مربع .

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.