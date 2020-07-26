أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

عمومية "جاكو" توافق على تشكيل لجنة المراجعة

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الخميس 02/12/1441 هـ الموافق 23/07/2020 م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) في مقر إدارة الشركة بمدينة بريده , وذلك وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441 هـ الموافق 16/03/2020 م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر , حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد 5.254.943 سهما أي بنسبة حضور 17.51648% للاجتماع الثاني ، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني له .


وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1 - الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 02/12/1441 هـ الموافق 23/07/2020 م وحتى انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة في تاريخ 21/02/2023 م وهم كلاَ من :
أ ـ العضو / بدر بن حمد القاضي - نائب رئيس مجلس الإدارة .
ب ـ العضو / وليد بن خالد القصيبي - عضو مجلس إدارة .
ج ـ الأستاذ / وني بن عبد الله الوني - عضو لجنة خارجي .

كما حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1 ـ الأستاذ / سعد بن محمد بن سعيد - رئيس مجلس الإدارة
2 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - نائب رئيس مجلس الإدارة
3 ـ الأستاذ / حميد بن عبدالله الحميد
4 ـ الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي

وقد تعذر عن الحضور : -
الأستاذ / فهد بن يحي اليحياء .
الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها    
1 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية