عمومية "جاكو" توافق على تشكيل لجنة المراجعة

أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 07:30 مساءً من يوم الخميس 02/12/1441 هـ الموافق 23/07/2020 م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) في مقر إدارة الشركة بمدينة بريده , وذلك وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21/07/1441 هـ الموافق 16/03/2020 م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر , حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع عدد 5.254.943 سهما أي بنسبة حضور 17.51648% للاجتماع الثاني ، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني له .



وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1 - الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 02/12/1441 هـ الموافق 23/07/2020 م وحتى انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة في تاريخ 21/02/2023 م وهم كلاَ من :

أ ـ العضو / بدر بن حمد القاضي - نائب رئيس مجلس الإدارة .

ب ـ العضو / وليد بن خالد القصيبي - عضو مجلس إدارة .

ج ـ الأستاذ / وني بن عبد الله الوني - عضو لجنة خارجي .

كما حضر السادة اعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1 ـ الأستاذ / سعد بن محمد بن سعيد - رئيس مجلس الإدارة

2 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - نائب رئيس مجلس الإدارة

3 ـ الأستاذ / حميد بن عبدالله الحميد

4 ـ الأستاذ / وليد بن خالد القصيبي

وقد تعذر عن الحضور : -

الأستاذ / فهد بن يحي اليحياء .

الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم المهوس .

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1 ـ الأستاذ / بدر بن حمد القاضى - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت .