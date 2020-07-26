بنك الرياض يناقش النتائج المالية خلال الربع الثاني من 2020

أعلن بنك الرياض اليوم أنه رغبة منه في تعزيز الشفافية والإفصاح، سوف ينظم البنك يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020م لقاءً هاتفياً مع المساهمين والمحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية، والخاص بمناقشة نتائج الربع الثاني من العام 2020م.

وسيتم إرسال بيانات المشاركة في هذا اللقاء للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية الحضور.