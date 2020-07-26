"وفرة": مساهمون يملكون 7,14 % من رأس المال يطلبون عزل لجنة المراجعة

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تلقّي خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 7,14% تقريبا من رأس مال الشركة يطلب اتخاذ الإجراءات النظاميّة حيال الطلبات التالية:

1- عزل لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية.

2- انتخاب أعضاء جدد من المرشحين في لجنة المراجعة .

وقد وجّه المجلس باتخاذ اللازم بشأن الطلب حسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وبناءً عليه ستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلبات المذكورة وسوف يتم الإعلان عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.