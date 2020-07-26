"الواحة" تربح 6.6 ملايين ريال خلال الربع الثاني بانخفاض 34%

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 6.620 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 10.139 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 34.706 % .

وقالت الشركة في بيان: "يعود سبب الانخفاض فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى:

انخفاض المبيعات متأثرة بانخفاض سعر المادة الخام التى تمثل العنصر الأساسى فى قيمة المبيعات حيث انخفض متوسط سعر المادة الخام خلال الربع الحالى مقارنة بمتوسط السعر خلال الربع المماثل من العام السابق متأثر بأنخفاض اسعار البترول نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19".