"أسمنت الجوف" توافق على تشكيل لجنة المراجعة

أعلنت شركة اسمنت الجوف اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني) والذي أنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 02/12/1441 هـ الموافق 23/07/2020م من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول وتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للإجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 14.27% حيث أن النصاب القانوني للإجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 06/08/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 05/08/2023م . التالية اسمائهم:

المهندس/ محمد سعيد عطية

الأستاذ/ عبدالإله محمد كعكي

الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي

الأستاذ/ طلال عثمان المعمر

الأستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي

الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي

الأستاذ/ سعد عماش الشمري

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 06/08/2020م وتنتهي في 05/08/2023م ، التالية اسمائهم:

الاستاذ/ عبدالاله كعكي ( رئيس اللجنة )

الاستاذ/ سعد صنيتان هديب ( عضو اللجنة )

الاستاذ/ ابراهيم مازن خاشقجي ( عضو اللجنة )

الاستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي ( عضو اللجنة )

حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة:

المهندس/ محمد سعيد عطية رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي

الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي

ا الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي

ولم يحضر:

الأستاذ/ عبدالإله محمد كعكي نائب رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ سعد صنيتان هديب

الأستاذ / عشري سعد العشري

حضر ممثلاً من لجنة المخاطر:

الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالإله الكعكي (رئيس اللجنة)

الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي ( عضو لجنة المراجعة)