عمومية "الخضري" توافق على عزل ورفع دعوى مسؤولية على مجلس الإدارة السابق

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والتي عقدت مساء يوم الخميس بتاريخ 2/12/1441 هـ الموافق 23 يوليو 2020م في تمام الساعة 6:30 مساءً وذلك بمقر الشركة بمدينة الخبر عن طريق وسائل التقنية الحديثة (اتصال عن بعد) باستخدام منظومة تداولاتي. بنسبة حضور بلغت 48.56%، وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع إنشار فيروس كـرونا ( COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.



وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة علي عبد الله عبد المحسن الخضري بناء على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون أسهما تمثل نسبة 5.007 % تقريبا من رأس مال الشركة.

2- الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة جميل عبد الله عبد المحسن الخضري بناء على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون أسهما تمثل نسبة 5.007 % تقريبا من رأس مال الشركة.

3- الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة فواز عبد الله عبد المحسن الخضري بناء على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون أسهما تمثل نسبة 5.007 % تقريبا من رأس مال الشركة.

4- الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على مجلس الإدارة السابق نظير إساءتهم تدبير شؤون الشركة.

5- الموافقة على تفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعوى المسؤولية وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة أمام المحكمة المختصة.

6- الموافقة على تعيين السادة شركة إبراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون‏ من بين المشرحين ليكون مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر للعام المالي 2018 والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام المالي 2019 والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام المالي 2020 والربع الأول المنتهي في 31 مارس من العام المالي.

7- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك لدورة المجلس الحالية اعتبارا من تاريخ الجمعية في 23/07/2020م وتنتهي في تاريخ 06/05/2023م وهم:

1. رياض سليمان الخراشي

2. حسام الدين هاشم صدقة

3. عبد الله مانع آل زندان



أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

سلطان محمد الهاجري (رئيس مجلس الإدارة)

م. جميل عبدالله الخضري (نائب رئيس مجلس الادارة)

م. سعيد جابر القحطاني

رياض سليمان الخراشي

فواز عبدالله الخضري

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

م. سعيد جابر القحطاني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)