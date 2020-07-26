82 % نسبة الشفاء من كورونا في السعودية و2201 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264973 إصابة، بينها 44490 حالة نشطة، منها 2120 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، وسجلت المملكة أقل عدد إصابات منذ أكثر من 54 يوما.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة، تصدرتها الرياض كأعلى مدينة في السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيلها 118 إصابة جديدة، تليها الهفوف 115 إصابة، ثم المبرز 107 إصابات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 2051 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 217780 حالة، وارتفعت نسبة المتعافين إلى نحو 82.2 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات.

وتم تسجيل 31 وفاة جديدة، تعد الأقل من 11 يوما، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات 2703 وفيات، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة. ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا أمس، بلغ عدد الفحوص اليومية لفيروس كورونا 52812 فحصا في يوم واحد. وأكدت الوزارة عددا من شروط العزل المنزلي، تشمل غرفة نوم مخصصة، دورة مياه منفصلة ويكفي تعقيمها إذا كانت مشتركة، والتهوية الجيدة وفتح النوافذ باستمرار، إضافة إلى تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام.

‏وأضافت: "حرصا على سلامتك، توقف عن المصافحة، والتزم بالتباعد الجسدي، وحافظ على لبس الكمامة أثناء العمل". ودعت الوزارة من لديه أعراض كورونا إلى التوجه إلى عيادات "تطمن"، إضافة إلى الذين ليس لديهم أعراض ويرغبون في الفحص بإمكانهم حجز موعد في مراكز تأكد.

إلى ذلك، أعلنت "الصحة" زيادة نسبة أسرة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 130 في المائة، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي الخطوة استكمالا لما أعلنته "الصحة" أخيرا عن إضافة نحو ثلاثة آلاف سرير عناية مركزة، خلال 90 يوما، في مختلف المستشفيات في جميع مناطق المملكة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.