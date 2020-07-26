مذكرة تفاهم لتمكين المواطنين غير المقبولين بنكيا من التمويل السكني

جانب من توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية الخميس الماضي في الرياض. "واس"

وقعت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري الخميس الماضي في الرياض، مع وزارة الإسكان ووقف محمد إبراهيم السبيعي مذكرة تفاهم ثلاثية، بحضور وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال بن بدر.

وأكد المهندس أحمد البديع الرئيس التنفيذي لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري أن المبادرة تمكن غير المقبولين بنكيا وفق معايير ومعدل محدد، منوها بدور وزارة الإسكان ووقف محمد إبراهيم السبيعي، في إطار تعزيز التمكين السكني للمواطنين ومساعدتهم في الحصول على التمويل السكني.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل في إطار منظومة متكاملة من الشراكات مع كل من وزارة الإسكان وقطاع التطوير العقاري والقطاع المالي والجهات المانحة مثل وقف محمد إبراهيم السبيعي، لاستحداث برامج تنموية تؤهل الفئة المستهدفة من الاستفادة من الدعم.

من جهته، أوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين أن وزارة الإسكان تولي اهتماما كبيرا بتمكين المواطنين الأشد حاجة، وتسعى إلى تحقيق أثر أكبر من خلال الوصول إليهم وتقديم الحلول السكنية بشكل مباشر، أو عبر التكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع بقطاعيه الربحي وغير الربحي، مشيرا إلى أن مبادرة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لدعم غير المقبولين بنكيا تسهم في تحقيق الوصول إلى هذه الفئة وخدمتهم، إلى جانب تنميتهم، مقدما شكره للجمعية ووقف محمد إبراهيم السبيعي على دعمهم كجهة مانحة لتمكين عديد من المواطنين من غير المقبولين بنكيا.

ولفت إلى أن التكامل مع برامج ومبادرات جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لا يقتصر عند تقديم المسكن للمواطنين الأشد حاجة فقط، بل يمتد إلى تنميتهم وتجنب حصرهم في مواقع جغرافية محددة، مؤكدا أن التجارب والدراسات العالمية أثبتت أن دمج مختلف الشرائح يعد أحد أكثر الممارسات التي تحقق آثارا تنموية كبيرة ومباشرة في الأسر. بدوره، نوه إبراهيم بن محمد السبيعي إلى أن الوقف يركز في مصارفه على اختيار الشركاء الذين يمكن أن يمتد أثرهم على نطاق واسع ويستطيعون الوصول إلى خدمة أعداد أكبر من المواطنين، وقال: من هذا المنطلق حرصنا على عقد شراكة مع وزارة الإسكان وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لقدرتهم على تحقيق مبادرات ذات أثر ممتد في النطاق السكني الذي يعد أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن.