«البيئة»: تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية إلى 9 أغسطس

تعمل الوزارة على تطوير 8 برنامج للتنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تغير موعد صرف الدورة الـ11 من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في التاسع من أغسطس 2020.

وبينت الوزارة عبر حسابها في تويتر أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التعديل حرصا على خدمة المستفيدين، وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على موقع "تويتر".

وكانت قد أعلنت الوزارة الشهر الماضي تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية لـ 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة "أنعام"، وذلك ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية. وأوضحت الوزارة أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية، التي جرى تربيتها محليا في المملكة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، وتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

ويعد برنامج دعم صغار مربي الماشية، أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وتعمل الوزارة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان. ويستهدف البرنامج عددا من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق ثمانية برامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق «البن العربي»، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، إضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.