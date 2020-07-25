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أحداث في صور

طلائع الحجاج تصل إلى مكة المكرمة

"الاقتصادية" من الرياض

وصلت أول طلائع الحجاج المشاركين في موسم حج 1441 والذي سيقام بأعداد محدودة جدا لمنع تفشي فيروس كورونا إلى مديني جدة ومكة المكرمة.

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صور حج1441

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