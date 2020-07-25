طلائع الحجاج تصل إلى مكة المكرمة

وصلت أول طلائع الحجاج المشاركين في موسم حج 1441 والذي سيقام بأعداد محدودة جدا لمنع تفشي فيروس كورونا إلى مديني جدة ومكة المكرمة.
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