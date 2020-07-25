الكويت تنهي العزل التام المفروض على الفروانية اعتبارا من الغد

أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت على تويتر اليوم السبت إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية اعتباراً من الخامسة من صباح غد الأحد بحسب رويترز.

والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت التي أعلنت تسجيل 63309 حالة إصابة بفيروس كورونا و 429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن