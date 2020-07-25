دور المرأة السعودية في جائحة كورونا

حققت المرأة السعودية قفزات هائلة على مدى الأعوام القليلة الماضية مع زيادة معدلات المشاركة في القوى العاملة والعمل في القطاع الخاص. تقوم المرأة السعودية بدور رئيس في التحول الاجتماعي والاقتصادي في إطار رؤية 2030. وتنفذ الحكومة السعودية برنامجا واسعا لإصلاح أوضاع المرأة حظي بتقدير دولي. واحتل البرنامج المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والثانية على مستوى العالم العربي في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي في 2020 فيما يتعلق بـ12 برنامجا تتعلق بالمرأة. وتشمل الأمثلة على التعديلات القانونية الجديدة حماية المرأة من التمييز في التشغيل وفي الحصول على الخدمات المالية. كما تم توحيد سن التقاعد للرجل والمرأة عند 60 عاما، ما يطيل مدة عمل المرأة ودخلها واشتراكاتها في المعاش التقاعدي.إلى جانب السياسات الجديدة، حدث تحول سلوكي حيث أصبح عديد من الأسر السعودية يدرك أهمية مساهمة المرأة في الازدهار الشامل للجميع. في الواقع، حدث تحسن سريع وملموس على مدى الأعوام القليلة الماضية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة للمرأة. فوفقا للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة من 19في المائة في 2016 إلى 26 في المائة بحلول الربع الأخير من 2019، كما ارتفع معدل تشغيلهن نحو 9 في المائة خلال الفترة نفسها.كما أنه لم يهدد تفشي جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط ما تحقق من تقدم حتى الآن. فقد أدى انخفاض النمو الاقتصادي في كثير من دول العالم إلى تسريح كثير من العاملين وزيادة مجموع العاطلين عن العمل. وفي السعودية لم يتم تسريح أي عاملة بسبب الأزمة القائمة.كما تعد العاملات في القطاع الخاص أكثر قوة وانتشارا. ويمثل التشغيل في القطاع الخاص نسبة كبيرة من جميع العاملات. فهي تتركز في عدد من القطاعات والمهن مثل بيع التجزئة والتعليم التي تضررت بشدة على مستوى العالم من جراء أزمة فيروس كورونا. من ناحية أخرى، تعمل النساء أيضا في أنشطة الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي حيث يوجدن في الخط الأمامي للأزمة. فما يقرب من 45 في المائة من العاملين في قطاع الرعاية الصحية هم من النساء اللاتي زاد الطلب على عملهن.علاوة على ذلك، وبسبب الأزمة، ظلت المدارس ومرافق رعاية الأطفال مغلقة منذ أوائل شهر آذار (مارس) 2020. وبالتالي، ازداد الطلب على العمل المتعلق بالأسرة والمنزل، الذي يقع كاهله في المقام الأول على النساء.وبالفعل حققت السعوديات قفزات هائلة ونوعية على مدى الأعوام القليلة الماضية مع زيادة معدلات المشاركة في القوى العاملة والعمل في القطاع الخاص. وبهذه المشاركة حققت المرأة السعودية مكاسب كثيرة، أبرزت أزمة فيروس كورونا دورها حيث واجهت كل التحديات بمفهوم الاقتصاد والمجتمع في عالم اليوم. ونفذت الحكومة بالفعل عديدا من الإجراءات للتخفيف من تأثير أزمة فيروس كورونا مثل تقديم إعانات الأجور للسعوديين في القطاع الخاص. وستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي خلال هذه الأزمة. وقد يستلزم ذلك إعادة تدريب العاملين والباحثين عن عمل على مهارات جديدة وتنمية مهاراتهم وتوفير مزيد من فرص العمل عن بعد.ولا ينبغي السماح لجائحة فيروس كورونا بعرقلة جهود الإصلاحات الحكومية. فعلى جانب الطلب، يمكنهم إيجاد حوافز لأرباب العمل لتشغيل النساء، مثل دعم جزء من عطلة الأمومة. ومن ناحية العرض، يمكنهم التشجيع على تشغيل الإناث أو ريادة الأعمال النسائية عن طريق زيادة مدة عطلة الأمومة وتوفير دعم كاف لرعاية الأطفال لجميع العاملات والباحثات عن عمل. ويجب انتهاز فرصة أزمة فيروس كورونا لتسريع وتيرة الإصلاحات المقررة التي من شأنها أن تحقق مزيدا من التقدم نحو تمكين المرأة في القوى العاملة.