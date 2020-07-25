1868 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة في إندونيسيا

أظهرت بيانات فريق مكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا تسجيل 1868 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 97286 حالة، وفقا لـ"رويترز".

وأوضحت البيانات أن عدد حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ارتفع 49 حالة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4714 وفاة.