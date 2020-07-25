633 ألف وفاة في العالم .. وفاوتشي: نهاية كوفيد - 19 لا تزال بعيدة

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، 633 ألف إصابة، وتخطت الإصابات 15.5 مليون إصابة، حذر أنتوني فاوتشي مدير مركز مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة المستشار الصحي في البيت الأبيض، من أن نهاية فيروس كورونا المستجد لا تزال بعيدة، مصنفا الجائحة على أنها من بين أسوأ الأزمات الصحية حاليا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 633711 شخصا في العالم منذ أن أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره في أواخر ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، استنادا إلى مصادر رسمية. وسجلت 15535790 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة، تعافى من بينها 8718700.

وقال فاوتشي في حوار تليفزيوني: إن الحياة قد تعود إلى طبيعتها عام 2021 تزامنا مع إنتاج كمية كافية من لقاح كورونا.

وأفاد بأن الشركات العاكفة حاليا على تطوير لقاح كورونا أبلغته أنه سيكون لديهم عشرات الملايين من الجرعات في بداية 2021، مبيناً أنه سيكون في المقدور العودة إلى الحياة الطبيعية مجددا إذا تم تطعيم الأغلبية الساحقة من الشعب.

وأقر خبير الأوبئة الأمريكي أنه لا يحبذ السفر جوا في الوقت الحالي، نظرا إلى اتساع نطاق العدوى في الطائرات، مشيرا إلى أن قياس درجة الحرارة للمسافرين قبل صعودهم للطائرة إجراء غير فعال، إذ من الأفضل الاستفسار من المسافرين عن أي أعراض تنتابهم.

وأوضح أن 20 إلى 45 في المائة من الأشخاص المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض، ما يجعل من الصعب رصد المرضى بسهولة.

وتم تسجيل 6696 وفاة و285396 إصابة جديدة أمس في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات اليومية هي البرازيل 1311 وفاة جديدة، تليها الولايات المتحدة 1225، ثم الهند 740.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 144305 من أصل 4038864 إصابة، وأعلن تعافي 1233269 شخصا.

وتعد البرازيل البلد الأكثر تضررا جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 84082 وفاة من أصل 2287475 إصابة، تليها بريطانيا 45554 وفاة من أصل 297146 إصابة، ثم المكسيك 41908 وفيات من أصل 370712 إصابة، وإيطاليا 35092 وفاة من أصل 245338 إصابة.

وسجلت أوروبا حتى أمس 207118 وفاة من أصل 3026149 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 176862 وفاة من أصل 4155166 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 153209 وفيات من أصل 4151349 إصابة، وآسيا 55123 وفاة من أصل 2334358 إصابة، والشرق الأوسط 24528 وفاة من أصل 1063196 إصابة، وإفريقيا 16702 وفاة من أصل 790344 إصابة، وأوقيانيا 169 وفاة من أصل 15228 إصابة.

وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أمس إنه يعتقد أن البلاد ستتخطى أزمة فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف 2021 لكنه يخشى حدوث موجة ارتفاع ثانية في عدد حالات الإصابة بالمرض بما قد يشكل ضغوطا تفوق طاقة الخدمات الصحية، وفقا لـ"رويترز".

وقال للصحافيين "أيا ما كان مصدره، خفاش أو آكل النمل الحرشفي أو أيا كان مصدر ظهوره، فقد كان أمرا بغيضا جدا جدا على الجنس البشري. وأعتقد أن بمنتصف العام المقبل سنكون تخطيناه". وتابع: "لا يزال أمامنا خطر موجة ارتفاع ثانية".

ومنذ أن أصبح رئيسا للوزراء منذ عام بعد فوز انتخابي ساحق، أوفى جونسون بتعهده بتنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولاح أمامه شبح الموت بعد أن أصيب هو نفسه بكوفيد - 19.

لكن أحزاب المعارضة تقول إنه تأخر جدا في فرض إجراءات العزل العام والإغلاق، وأخفق عندما أغفل تصنيف مراكز رعاية المسنين على أنها معرضة للإصابة، وأفسد نظام الفحص ورصد المخالطين للمصابين، كما لم يستجب لمطالبات بإقالة مستشاره دومينيك كامينجز بسبب سفره خلال فترة الإغلاق والعزل العام.

وفي تصريحات بعد عام من توليه المنصب، قال جونسون إن خبرته تشير إلى أن الحكومة تحتاج "لأن تكون أسرع تحركا وأكثر استجابة لاحتياجات الشعب".

ولدى سؤاله عن المدة، التي سيضطر خلالها المواطنون لاستخدام الكمامات قال جونسون إنه يعتمد على وعي البريطانيين وحدسهم، وأحجم عن الإشارة إلى توقيت تخفيف الإجراءات الحالية في مواجهة كوفيد - 19.