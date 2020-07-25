3 ملايين فحص مخبري في السعودية للتصدي لفيروس كورونا

استمرار عمليات الفحص المخبري في مختلف المناطق. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 262772 إصابة، بينها 44369 حالة نشطة، منها 2143 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة، تصدرتها مكة المكرمة كأعلى مدينة في السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيلها 195 إصابة جديدة، تليها الرياض 139 إصابة، ثم الهفوف 135 إصابة.

وأوضحت الصحة أن الحالات الجديدة منها 38 في المائة إناث، و62 في المائة ذكور، فيما بلغت نسبة المسنين 5 في المائة، والأطفال 12 في المائة، والبالغين 83 في المائة.

وبينت أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 2241 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 215731 حالة، وارتفعت نسبة المتعافين إلى نحو 81.5 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات.

وأفادت بأنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات 2672 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا أمس، بلغ عدد الفحوص اليومية لفيروس كورونا 52502 فحص في يوم واحد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية إلى نحو ثلاثة ملايين فحص.

وكتبت الوزارة في حسابها الرسمي في "تويتر"، "‏ثلاثة ملايين فحص مخبري حتى الآن، ‏ضمن جهود الصحة في التصدي لفيروس كورونا الجديد، تضاعف عدد الفحوص في المنشآت الصحية كافة من ألف إلى 65 ألفا يوميا".

ونشرت قصة عن حالة لشاب منع انتقال العدوى إلى والده المريض بالسكري نتيجة التزامه بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، بعد أن خالط مصابا في أحد اجتماعات العمل، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص ممن حضروا الاجتماع. ‏وأضافت "حرصا على سلامتك، توقف عن المصافحة، والتزم التباعد الجسدي، وحافظ على لبس الكمامة أثناء العمل".

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والتزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن".