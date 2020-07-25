زعماء وقيادات الخليج والعرب والمسلمين يطمئنون على صحة خادم الحرمين

الملك سلمان بن عبدالعزيز. الأمير محمد بن سلمان.

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، من الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.

واطمأن ملك البحرين خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وطمأن ولي العهد، ملك البحرين، على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن تقديره له على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى ولي العهد، اتصالا هاتفيا، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وطمأن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد الكويت، على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن شكره له على مشاعره الأخوية النبيلة.

وتلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا، من الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وطمأن ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني، على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن شكره له على مشاعره الصادقة.

وتلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا، من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وطمأن ولي العهد، رئيس مجلس النواب العراقي، على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن شكره له على مشاعره النبيلة.