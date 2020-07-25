الذهب فوق 1900 دولار مع تحوط المستثمرين في مواجهة التضخم وانخفاض العملة

يتوقع المحللون أن العوامل المحفزة للذهب ذات صلة بمعدلات الفائدة المنخفضة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فوق 1900 دولار للأوقية، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في ظل الأزمة الصحية، التي تتربص بالعالم.

ويتوقع المحللون تلقي الذهب دعما من التوتر السياسي، ويتوقعون بأن العوامل المحفزة للذهب ذات صلة بمعدلات الفائدة المنخفضة، وضعف الدولار.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلي فيكس "المنطق الأساسي له علاقة بتقديم مزيد من التحفيز المالي .. في الاتحاد الأوروبي، ونتحدث مجددا عن مزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة".

وأضاف "من غير المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة فعليا، ورد الفعل المتوقع على الأرجح هو التضخم".

ويميل الذهب للاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية، إذ إنه يعد تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة. ويقبع مؤشر الدولار نحو أدنى مستوى في عامين.

في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1884 دولارا، إذ أدى انخفاض الطلب الحاضر إلى إجبار التجار في الهند والصين على تقديم خصومات كبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1 في المائة إلى 22.51 دولار للأوقية، بينما ارتفعت نحو 17 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.5 في المائة إلى 901.14 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2136.67 دولار.