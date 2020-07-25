1.5 مليار ريال خسائر الصناديق العقارية المتداولة منذ بداية العام .. 14 صندوقا تتداول دون "الأسمية"

تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة المدرجة في السوق السعودية 10 في المائة منذ بداية العام الجاري، إذ أغلق القطاع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3767 نقطة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن قطاع الصناديق العقارية المتداولة يعد من بين القطاعات الأقل ارتدادا من قاع مارس، بنحو 8 في المائة فقط، مقارنة بالمؤشر العام الذي ارتد بنحو 24 في المائة، ويأتي مباشرة بعد قطاع "المرافق العامة" الذي ارتد بنحو 7.4 في المائة.

ومن حيث القيمة السوقية، تراجعت قيم الصناديق العقارية المتداولة بنحو 1.54 مليار ريال منذ بداية العام لتصل إلى 13.85 مليار ريال، فيما تراجعت بنحو 2.78 مليار ريال مقارنة بأعلى مستوى سجلته خلال مطلع فبراير الماضي.

كذلك فإن 14 صندوقا عقاريا متداولا من أصل 17 صندوقا عقاريا تتداول وحداتها دون القمية الاسمية عشرة ريالات، فيما ثلاثة صناديق أعلى من هذا المستوى، هي كل من صندوق الجزيرة ريت، صندوق جدوى ريت السعودية، وأخيرا صندوق الرياض ريت، علما بأن كلا من صندوق الخبير ريت وبنيان ريت يتداول قرب أدنى مستوى منذ الإدراج.

وحول تفاصيل أداء وحدات الصناديق العقارية، يأتي صندوق سويكورب وابل ريت في مقدمة الصناديق الأكثر تراجعا من حيث سعر الوحدة، إذ هوت وحدات الصندوق منذ مطلع العام الحالي بنحو 24.5 في المائة، تلته وحدات "الخبير ريت" بنحو 22.6 في المائة، ونحو 22.4 في المائة لوحدات صندوق جدوى ريت الحرمين.

بينما سجلت وحدات ثلاثة صناديق أداء إيجابيا منذ بداية العام، في مقدمتها وحدات "الجزيرة ريت" التي قفزت بنحو 14.4 في المائة، تلته "جدوى ريت السعودية" 7.1 في المائة وأخيرا وحدات "الرياض ريت" 1.9 في المائة.

كذلك سجلت أربعة صناديق أداء سلبيا منذ بداية العام، لكن أفضل من أداء القطاع، وهي كل من "تعليم ريت"، "الأهلي ريت"، "دراية ريت"، وأخيرا "الراجحي ريت"، التي راوحت التراجعات لوحداتها ما بين 8.8 و3.5 في المائة.

وتأتي هذه التراجعات على خلفية موجة تراجعات عمت السوق من جراء الوضع الاقتصادي العالمي من تفشي فيروس كورونا، إلا أن القطاع يعد من بين القطاعات الأكثر تأثرا بعد بموجة إغلاقات طالت المجمعات التجارية والمولات، كما تأثر بعض الصناديق التي لديها استثمارات فندقية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بسبب الإيقاف المؤقت للعمرة، إضافة إلى ما حدث من تعليق عقود الإيجار لبعض الصناديق.



وحدة التقارير الاقتصادية