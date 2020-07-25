8.4 مليار ريال أرباح 29 شركة مدرجة في الربع الثاني .. وثبات السوق رغم التذبذب

استقرت الأسهم السعودية عند 7426 نقطة، فاقدة نقطة واحدة فقط، كما أستقر مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عند 1011 نقطة فاقدا أقل من نقطة. وحافظت السوق على مدى تذبذب يومي عند 0.3 في المائة كما كانت في الجلسة السابقة، لتظهر سيطرة الحيرة لدى المتعاملين وعدم اتخاذ السوق اتجاها واضحا، ويأتي ذلك قبل الأسبوع الأخير للسوق قبل إجازة عيد الأضحى.

وتترقب السوق النتائج المالية للربع الثاني، التي ستظهر أثر تداعيات كورونا في ربحية الشركات، ومع ارتفاع مكررات الربحية يبدو أن السوق تتوقع تحسن الأرباح خلال الفترة المقبلة، ما يجعل الضغط أكبر على الشركات لتحقيق نتائج يتطلع اليها المتعاملون.

وحتى الآن أفصحت 29 شركة عن نتائجها المالية، ارتفعت 15 شركة منها مقابل تراجع 11 شركة، وتسجيل ثلاث شركات خسائر، بينما بلغت الأرباح المجمعة 8.3 مليار ريال متراجعة بنحو 1 في المائة.

من الناحية الفنية، تواجه السوق مقاومة عند مستويات 7450 نقطة، بينما الدعم عند 7370 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7421 نقطة، وتداول بين 7430 نقطة أعلى مستوى بمكاسب طفيفة بلغت 0.03 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7406 نقاط فاقدا 0.29 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7426 نقطة فاقدا نقطة واحدة. وتراجعت السيولة 15 في المائة بنحو 940 مليون ريال لتصل إلى 5.1 مليار ريال، بمعدل 20 ألف ريال للصفقة، كما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 88 مليون سهم لتصل إلى 232 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.41 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 12 في المائة بنحو 35 ألف صفقة لتصل إلى 260 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 2.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 1.1 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 0.59 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنحو 1.9 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 1.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 1.3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 18 في المائة بقيمة 944 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 في المائة بقيمة 665 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 11 في المائة بقيمة 577 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الشرقية للتنمية" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 72.20 ريال، يليه "أبو معطي" 4.9 في المائة ليغلق عند 20.10 ريال، وحل ثالثا "ريدان" 4.4 في المائة ليغلق عند 20.84 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 9.7 في المائة ليغلق عند 72.70 ريال، يليه "باعظيم" 4.5 في المائة ليغلق عند 55.40 ريال، وحل ثالثا "صدق" 3.3 في المائة ليغلق عند 9.09 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الشرقية للتنمية" بقيمة 406 ملايين ريال، يليه "العمران" بقيمة 218 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 174 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية