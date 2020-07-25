أمريكا: إغلاق قنصلية هيوستن رسالة لبكين لوقف التجسس الاقتصادي

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن أمر الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن رسالة إلى بكين لوقف أنشطة التجسس الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وبحسب "الفرنسية"، قال المسؤول الذي أصر على عدم الكشف عن هويته "يأتي وقت يتعين عليك فيه أن تقول كفى"، وأشار المسؤول إلى أن بكين "أساءت بشكل فاضح استخدام قدرتها على الدخول الحر والمفتوح" إلى المجتمع الأمريكي من خلال إدارة عمليات لجمع الملكية الفكرية الأمريكية بشكل غير قانوني.

وأضاف أن إغلاق قنصلية "هيوستن دليل قوي على أننا جادون"، وأمرت وزارة الخارجية الثلاثاء الماضي بإغلاق القنصلية في كبرى مدن تكساس.

وشوهدت الشاحنات تعمل ليل نهار لإزالة الممتلكات والمعدات، كما شوهدت أعمدة الدخان الأربعاء تتصاعد من المبنى، ما يشير إلى أن المسؤولين الصينيين كانوا يحرقون وثائق.

وفي وقت مبكر أمس، شوهد عديد من المسؤولين الصينيين، وجميعهم يضعون أقنعة وقائية، وهم يقومون بتحميل أكياس كبيرة على شاحنات ويلقون بأكياس في صناديق القمامة القريبة.

وقال مسؤول في وزارة العدل للصحافيين، طالبا عدم الكشف عن هويته أيضا، إنه في حين تتوقع الولايات المتحدة أن تقوم البعثات الأجنبية ببعض أعمال التجسس وسرقة الملكية الفكرية، غير أن ما كان يجري في قنصلية هيوستن "تجاوز الحدود".

وأضاف أن هذه الجهود تضمنت توجيه الطلاب والباحثين الصينيين بشأن أنواع المعلومات والتكنولوجيا، التي يجب الحصول عليها، واستقطاب أمريكيين في برنامجهم التكنولوجي، واستهداف معارضين صينيين مقيمين في الولايات المتحدة.

وقال المسؤول في وزارة العدل إن الأمثلة العلنية على مثل هذا السلوك، التي عرفت من خلال سلسلة من القضايا الجنائية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، "ليست سوى جزء بسيط" مما تعرفه الاستخبارات الأمريكية.

وقال مسؤول استخباراتي أمريكي للصحافيين إن "جامعي" المعارف المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا في قنصلية هيوستن "تصرفوا بجرأة وكانوا ناجحين بشكل خاص".

وردت الصين في وقت سابق أمس بالطلب من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في تشنجدو بمقاطعة سيتشوان.

وحث البيت الأبيض الصين أمس على عدم الرد بالمثل بإصدار أمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في تشنجدو ردا على إغلاق واشنطن لقنصلية بكين في هيوستن، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت "جاء تحركنا للتوجيه بإغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين".

وأضاف "نحث الحزب الشيوعي الصيني على وقف هذه الأعمال الخبيثة بدلا من الرد بالمثل".