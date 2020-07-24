ولي العهد الكويت يطمئن على صحة الملك سلمان خلال اتصال هاتفي بولي العهد

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، من نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقد طمأن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد دولة الكويت على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره على مشاعره الأخوية النبيلة.