لحقت الفضة بقطار الملاذات الآمنة بسرعة تفوق الذهب بعد أن قفزت أسعارها بنحو 97 في المائة منذ تفشي وباء كورونا، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2013، متجاوزا 23 دولارا للأوقية يوم 23 يوليو الجاري، مقابل نحو 11.8 دولار للأوقية هو إغلاق 18 مارس مع تفشي الفيروس عالميا. واستفادت الفضة من اقتراب الذهب من تسجيل مستوى تاريخي جديد، حيث سجل أعلى مستوياته في تسعة أعوام عند 1885 دولارا للأوقية، ليندفع المستثمرون ممن فاتهم قطار الذهب صوب المعدن الأبيض. وتستفيد الفضة أيضا، التي يطلق عليها ذهب الفقراء، من التوقعات بارتفاع الطلب الصناعي بعد خطط التحفيز الأوروبية والأمريكية والصينية، الذي يؤدي بدوره إلى تزايد الطلب على المعدن الأبيض مستقبلا، كما أنها تستفيد من العلاقة التاريخية الطردية مع الذهب المرتفع، وكذلك تستفيد من العلاقة العكسية مع الدولار المنخفض. وعموما، بعيدا عن العوامل الحالية المتمثلة في تداعيات كورونا، تلقى الفضة دعما كبيرا من ارتفاع الطلب على التكنولوجيا الخضراء "ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية"، كونها أفضل معدن موصل للكهرباء وتدخل مكونا أساسيا في تصنيع الألواح الشمسية، إضافة أيضا لاستخدامها في تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب. كل ذلك يدعم مواصلة المعدن الصناعي الثمين الارتفاع في الأعوام المقبلة.
- الفضة تلحق بقطار الملاذات الآمنة بسرعة تتجاوز المعدن الأصفر .. قفزت 97 % منذ تفشي كورونا
- جمود في سوق العمل الأمريكية .. 1.4 مليون طلب إعانة في أسبوع
- الاقتصاد الكوري يسجل أسوأ انكماش فصلي منذ 1998
- تحوط المستثمرين من التضخم المحتمل يعزز جاذبية الذهب على حساب الدولار
- قادة الاتحاد الأوروبي يدافعون عن خطة الإنعاش الاقتصادي .. و"المفوضية": نور في نهاية النفق
- ضغوط هبوطية على أسعار النفط رغم المحفزات وتراجع الانكماش .. الحذر يسود الأسواق
- «الصندوق السياحي» يدرس تقديم عدد من خيارات الدعم المالي لمشاريع القطاع
- إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة
- الفضة تلحق بقطار الملاذات الآمنة بسرعة تتجاوز المعدن الأصفر .. قفزت 97 % منذ تفشي كورونا
- ارتفاع الاستثمار الأمريكي المباشر في الخارج إلى 5.96 تريليون دولار في 2019
الطاقة- المعادن
- وزير المالية: إنفاق الميزانية المعلن سيظل على الأرجح دون تغيير.. وننظر في خصخصة شركات رعاية صحية وتعليمية
- السماح بعودة السعوديين الموجودين بالبحرين عبر جسر الملك فهد دون تصريح
- "الرقابة ومكافحة الفساد" تصدر أحكاما ابتدائية في عدد من القضايا
- الذهب يتجاوز 1450 دولارا للمرة الأولى منذ 6 سنوات في ظل آمال خفض الفائدة
- الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف
- ثاني أكبر شركة ذهب في العالم تدرس صفقة استحواذ بـ 19 مليار دولار
- 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- "فيتش": دول الخليج ستبقي ربط عملاتها بالدولار
- الاندماجات تعيد ترتيب قائمة أكبر 10 شركات للذهب في العالم
- قائد القوات البحرية الملكية السعودية يعوم أول كورفيت من مشروع السروات
أضف تعليق