انتشار كوفيد - 19 في إفريقيا يتسارع .. وإصابة 2600 أمريكي كل ساعة

مسافرون في مطار شيفول في العاصمة الهولندية أمستردام."ريويترز" تحتل الهند المرتبة الثالثة عالميا بعدد إصابات كورونا."الفرنسية"

تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، أكثر من 627 ألف وفاة في العالم، منذ ظهوره في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تزامنا مع إعلان تقارير إصابة 2600 أمريكي كل ساعة بالفيروس.

وبلغ عدد إصابات كورونا في العالم أكثر من 15253270 إصابة مؤكدة في 196 دولة، تعافى من بينها 8535200 على الأقل، بحسب "الفرنسية".

وتخطت حصيلة الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في أوروبا ثلاثة ملايين إصابة، أكثر من نصفها في روسيا، المملكة المتحدة، إسبانيا، وإيطاليا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من عشرة آلاف عامل في المجال الصحي في 40 دولة إفريقية بفيروس كورونا.

ولفتت المنظمة إلى أن وتيرة انتشار الفيروس تتسارع في إفريقيا، حيث وصل عدد المصابين إلى نحو 750 ألفا والوفيات إلى أكثر من 15 ألفا.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، "التزايد الذي نشهده يضع عبئا أكبر على الخدمات الصحية في أنحاء القارة".

وأوضحت المنظمة أن المعلومات المتعلقة بحالات العدوى بين العاملين في المجال الصحي في إفريقيا تظل محدودة، حيث لا تقوم جميع الدول بإبلاغ المنظمة بالإحصائيات، إلا أن البيانات الأولية تظهر أن العاملين في المجال الصحي يشكلون أكثر من 5 في المائة من الحالات في 14 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت مويتي إلى أن العاملين الصحيين يصابون بكورونا بسبب نقص معدات الحماية وضعف تدابير الوقاية.

وبينت المنظمة أن ارتفاع الطلب العالمي على معدات الحماية وقيود السفر حول العالم تتسبب في نقص الإمدادات.

وأضافت أن هناك 41 مليون قطعة من معدات الحماية جاهزة للشحن من الصين لتغطية احتياجات 47 دولة إفريقية، ومن المقرر أن يبدأ الشحن مطلع الأسبوع المقبل.

من جانب آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن التصريحات التي تشكك في استقلاله لن تصرف المنظمة عن عملها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وتعرض المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس لانتقادات خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو اللذين اتهماه بأنه موال للصين.

وأضاف في مؤتمر صحافي افتراضي في جنيف ردا على سؤال بشأن تصريحات بومبيو التي تشكك في استقلاله "التصريحات غير صحيحة وغير مقبولة ولا أساس لها".

وتقترب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من أربعة ملايين حالة في الولايات المتحدة مع ظهور أكثر من 2600 حالة جديدة كل ساعة في المتوسط، وهو أعلى معدل إصابة في العالم، بحسب إحصاء "رويترز".

وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ رصد أول حالة في 21 كانون الثاني (يناير). وبلغ عدد المصابين مليونا خلال 98 يوما، ثم بلغ مليونين بعد 43 يوما أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 27 يوما فقط إلى ثلاثة ملايين مصاب وبعد 16 يوما أخرى إلى أربعة ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.

وكثيرا ما تختلف الحكومة الاتحادية مع حكام الولايات ورؤساء بلديات المدن بخصوص أفضل سبل التعامل مع الوباء، الأمر الذي أدى إلى قواعد متعارضة بشأن أمور مثل وضع الكمامة في الأماكن العامة والموعد الذي يمكن فيه السماح بإعادة فتح المحال والمؤسسات.

وتحول موقف الرئيس دونالد ترمب في الآونة الأخيرة. فبعدما كان يعزف عن وضع الكمامة شجع الأمريكيين هذا الأسبوع على استخدامها وظهر على الملأ واضعا إياها لأول مرة.

ومن بين الدول الـ20 الأكثر تضررا بكورونا في العالم، تجيء الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد تشيلي من حيث معدل الإصابة بالنسبة لعدد السكان، بمعدل 120 حالة إصابة لكل عشرة آلاف فرد.

وفيما يتعلق بأعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة السادسة عالميا إذ توفي فيها بالمرض 143 ألف مصاب، أي بمعدل 4.4 وفاة بين كل عشرة آلاف نسمة. وتسبقها كل من بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، تشيلي، وفرنسا.

ويبين إحصاء "رويترز"، القائم على تقارير رسمية، أن معدل حالات الإصابة الجديدة عالميا لا يظهر أي إشارة للتباطؤ، مع تسجيل أسرع وتيرة في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

وسجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض أمس الأول مما دفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في أمريكا اللاتينية لأكثر من أربعة ملايين حالة.

وتجيء البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد حالات الإصابة إذ سجلت أكثر من 2.2 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات ما يقرب من 83 ألفا.