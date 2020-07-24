«الصحة»: ارتفاع حرارة الجو ليس له علاقة بانتشار كورونا

د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحافي لـ"الصحة" أمس."واس"

أكدت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الفحوص المخبرية الدقيقة لفيروس كورونا إلى ثلاثة ملايين فحص، مشيرة إلى عدم وجود علاقة بين ارتفاع درجة حرارة الطقس وانتشار الفيروس.

وأعلنت "الصحة"، تسجيل 2238 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 260394 إصابة، بينها 44269 حالة نشطة، منها 2170 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 3092 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 213490 حالة، منوها بأن نسبة حالات التعافي وصلت إلى 82 في المائة.

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2635 حالة، حيث عانى بعضهم أمراضا مزمنة.

ولفت إلى أن عدد الفحوص المخبرية أمس بلغ 57372 فحصا، ليرتفع الإجمالي إلى 2894426 فحصا. وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الأيام المقبلة، التي ستكثر فيها اللقاءات والمناسبات، مضيفا، "إذا كان لديك أعراض أو نتيجة فحوص إيجابية احذر مشاركة الأقارب في مناسبات عيد الأضحى، ولحماية أهلكم وأحبابكم تواصلوا عبر وسائل التواصل المتنوعة".

وأكد العبدالعالي أن هناك انخفاضا في أعداد الحالات الحرجة والوفيات، موضحا أن من تظهر عليه أعراض كورونا عليه التوجه إلى عيادات تطمن، أما الذين ليس لديهم أعراض يرغبون في الفحص بإمكانهم حجز موعد في مراكز تأكد.

وحول بعض الأدوية التي يروج لها على أنها علاج للفيروس، قال إنه لم تثبت فعالية أدوية الكولسترول في معالجة مصابي كورونا. إلى ذلك، أطلق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها منصة السجل الوطني لتسجيل حالات كورونا، سعيا نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشاره حيث ستعمل المنصة على جمع البيانات الإحصائية الدقيقة للحالات الإيجابية للمرضى وبناء على ذلك سيمكن الباحثين والمهتمين من استخدام أدوات التحليل المناسبة حسب منهجيات وأسس البحث العلمي والاستقصائي من إجراء البحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية، مثل الدراسات السريرية لفعالية الأدوية والبروتوكولات الإكلينيكية.

وتكمن أهمية المنصة في كونها إضافة نوعية للجهود العلمية التي أطلقها المركز منذ بدء الجائحة حيث سخر المركز جميع إمكاناته للمساهمة بالحد من آثار الجائحة ضمن جهوده الأخرى منذ تأسيسه في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية ورصدها ودرء انتشارها. وتعد السجلات الوطنية أداة فعالة للوقاية من الأمراض كإحدى أدوات الصحة العامة المتعددة التي تشمل برامج الإنذار المبكر والترصد ونظم الاستجابة والتأهب خاصة أنها تسهم في توسيع نطاق الجهود لمراقبة انتشار المرض وحماية الفئات عالية الخطورة ودعم منشآت الرعاية الصحية بالخبرة والمعرفة.