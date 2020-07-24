«الصندوق السياحي» يدرس تقديم عدد من خيارات الدعم المالي لمشاريع القطاع

يبلغ رأس المال المخصص للصندوق السياحي 15 مليار ريال.

قال قصي عبدالله الفاخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، إن الصندوق يعمل من خلال رأس المال المخصص له والبالغ 15 مليار ريال، على تقديم عدد من خيارات الدعم المالي للمشاريع السياحية بشتى أنواعها مستهدفا بذلك توفير التمويل المتوسط وطويل المدى، والمشاركة في رأس المال بالمشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى أنواع مختلفة من الضمانات.

وكشف الفاخري عن اعتزام الصندوق مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص من استخدام أراضي الدولة والاستفادة منها بما يعود بالنفع على المستثمرين في القطاع وعلى اقتصاد الدولة والمصلحة العامة. وأوضح أن الصندوق يهدف إلى تحفيز وتسهيل الاستثمار في القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.

وتعمل وزارة السياحة من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة على تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة في مقدمتها استقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030، وزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 10 في المائة، وتوفير مليون وظيفة جديدة في القطاع ليصبح إجمالي عدد الوظائف التي وفرت 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030. وأوضح أن الصندوق يعد جزءا من عملية إعادة هيكلة واسعة بدأت في وقت سابق عند تحول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، التي بدورها أشرفت على تأسيس الهيئة السعودية للسياحة والمختصة بترويج السياحة في المملكة وصندوق التنمية السياحي المختص بدعم الاستثمار في القطاع السياحي.

وقال الفاخري: "إن إطلاق صندوق التنمية السياحي يعكس الأهمية الحيوية لصناعة السياحة كمحرك طويل الأمد لاقتصاد المملكة، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية غير المكتشفة في العالم والمتميزة بعمق ثقافتها وتراثها الغني وتنوع الخيارات السياحية في مناطقها، ما يوافر فرصا هائلة للمستثمرين المحليين والدوليين ممن يحرص الصندوق على التعاون معهم لتنفيذ المشاريع الواعدة، التي من شأنها تعزيز ورفع مستوى تجربة السياحة في المملكة".

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق أن إنشاء صندوق التنمية السياحي خصص لدعم وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي والإسهام في رفع كفاءة القطاع، ما سينتج عنه رفع القيمة السياحية بأكملها من خلال الدعم، الذي يوافره الصندوق والموارد، التي خصصها لذلك، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 160 مليار ريال متمثلة في اتفاقيات أبرمت مع البنوك والشركات الاستثمارية.

وأكد الفاخري أن صندوق التنمية السياحي سيعمل على تحفيز المستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والدوليين لإنشاء مشاريع ومنتجعات سياحية متعددة الاستخدامات تعود بالنفع على الاقتصاد، وتسهم في ازدهاره، موضحا أن الصندوق يدرس حاليا عددا من المشاريع الرائدة، التي ستعيد تشكيل الوجهات السياحية في المنطقة، ما سيترتب عنه إيجاد فرص عمل مستدامة للشبان والفتيات السعوديين الطموحين، وتمكين السياح من زيارة وتجربة الوجهات السياحية الفريدة من نوعها في المملكة.