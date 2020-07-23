ألمانيا: شكوك تحيط باختبارات الكشف عن كورونا في المطارات

تزايدت الانتقادات والشكوك حول تطبيق خطة وزراء الصحة في الولايات الألمانية لفرض فحص إجباري على القادمين من الخارج في المطارات الألمانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم شركة فرابورت القائمة على تشغيل مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، اليوم إن المطار "سيكون مستعدا لتطبيق أي شيء من شأنه أن يمثل مساعدة، وأن يكون ممكنا من الناحية الإدارية" لكنهم مازالوا في انتظار التعليمات الواضحة من المسؤولين.

وقال متحدث باسم مطار ميونيخ إنه يجب إجراء الفحوص بواسطة مسؤولين من الصحة وأن يتم القيام بها داخل الغرف فقط.

كان وزراء الصحة في الولايات الألمانية ووزير الصحة الاتحادي ينس شبان اتفقوا من حيث المبدأ على إجراء اختبارات إجبارية للقادمين من الدول عالية الخطورة بالنسبة لجائحة فيروس كورونا وذلك خلال اجتماع تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمس الأربعاء. ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الشأن حتى الآن.

وأعرب خبراء الصحة عن شكوكهم في جدوى القواعد المقترحة.

وقال باتريك لارشيايد، مسؤول الصحة العامة بمقاطعة راينكيندورف في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه الاختبارات ستتم فقط في لحظة واحدة وسيكون من الواجب مراقبة هؤلاء الأشخاص لمدة أيام أو أسابيع حتى يتم التأكد من إصابتهم بالعدوى.

وقال كارل لاوترباخ، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لوسائل إعلام محلية إنه يؤيد إجراء الفحوص على جميع القادمين من الخارج وليس فقط من الدول عالية الخطورة.

وقال عمدة العاصمة الألمانية برلين، ميشائيل مولر، اليوم الخميس إن المسافرين القادمين إلى مطاري المدينة من دول "عالية الخطورة"، سيخضعون لفحوص لدى وصولهم بداية من الأسبوع المقبل. وأوضح مولر:"نجري محادثات مع شركات الطيران منذ الأسبوع الماضي، وننسق حاليا بشأن المكان والموعد الذي يمكننا فيه إقامة نقاط فحص للمسافرين العائدين من ... دول عالية الخطورة إلى مطاري تيجيل وشونفيلد".