"الراجحي" يربح 2.7 مليار ريال خلال الربع الثاني بانخفاض 3.9%

أعلن مصرف الراجحي، تسجيل صافي أرباح قبل الزكاة والضريبة بلغ 2.716 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيل أرباح بنحو 2.829 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 3.994%.

وقال البنك في بيان: "انخفض صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.9% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 386 مليون ريال الى 458 مليون ريال بنسبة 18.8%. وفي المقابل انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.1% نتيجة انخفاض صافي دخل التمويل والاستثمار وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى".