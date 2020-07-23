"الرياض" يربح 1.2 مليار ريال خلال الربع الثاني بانخفاض 28%

أعلن بنك الرياض، تسجيل صافي أرباح قبل الزكاة والضريبة بلغ 1.195 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها أرباح 1.670 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 28.4 % .

وقال البنك في بيان: "انخفض صافي الدخل بسبب ارتفاع مصاريف العمليات نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الفترة الحالية. وشهد إجمالي دخل العمليات ارتفاعاً غير جوهري بنسبة 1.5%، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعملات وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة".

