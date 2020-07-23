هيئة السوق توافق على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من "مكيال المالية" لإنشاء منصة تمويل الملكية الجماعية

أعلنت هئية السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة مكيال المالية لإنشاء منصة تمويل الملكية الجماعية.

وذلك بناء ناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏02/06/1424هـ، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن الهيئة بتاريخ 23/4/1439هـ الموافق 10/01/2018م، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة.

وبناءً على هذا التصريح، ستتمكن شركة مكيال المالية من اختبار منصة تمويل الملكية الجماعية الذي من خلاله يستطيع المستثمرين المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها، وتقدم تلك الخدمة عن طريق بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها الشركة.

كما تود الهيئة الإشارة إلى أن هذا التصريح يأتي تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة والتي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25/11/2019م لاستقبال طلبات تجربة ابتكارات التقنية المالية ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية التي تخضع لإشراف الهيئة، كما ستفتح الهيئة لاحقاً هذا العام المجال لاستقبال طلبات التصريح لتجربة التقنية المالية للمرحلة الرابعة.​