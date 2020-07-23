غرامة بـ 10 آلاف ريال على "الصقر للتأمين" لعدم الإفصاح عن تطور جوهري

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (000,10) عشرة آلاف ريال، على شركة الصقر للتأمين التعاوني لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الثانية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة (د) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور من دون تأخير عن تطور جوهري جديد طرأ على تطور جوهري أعلنت عنه سابقاً، حيث انتهت فترة تكليف رئيسها التنفيذي طلال عبدالعزيز فدا، بتاريخ 23/11/2019م، ولم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إلا بتاريخ 12/03/2020م.
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