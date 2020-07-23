الأسهم السعودية تغلق على تراجع هامشي و السيولة عند 5.1 مليار ريال

أنهى سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم على تراجع هامشي بعد تباين أداء الأسهم القيادية، فيما صعدت 8 قطاعات لجلسة اليوم بصدارة قطاع الأدوية المرتفع 3 في المائة كذلك من بين القطاعات المرتفعة البنوك و المواد الأساسية، قابله تراجع بقية القطاعات وفي مقدمتها قطاع الاتصالات والذي انخفض 2 في المائة تقريبا.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي اليوم، عن وجود اتفاقيات تتجاوز قيمتها 160 مليار ريال أبرمت مع البنوك والشركات الاستثمارية لرفع كفاءة القطاع، ويأتي ذلك لدور الصندوق في تحفيز وتسهيل الاستثمار في القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في السعودية.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7426 نقطة ليتراجع المؤشر العام بنحو نقطة واحدة فقط، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 5.15 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 232.5 مليون سهم.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، نجد تراجع أسهم شركة "اس تي س" و موبايلي بنحو 2.1 في المائة و 1.4 في المائة على التوالي، ، ثم أسهم سافكو المتراجعة بنحو 0.6 في المائة، في حين ارتفعت أسهم مصرف الراجحي و سابك بأقل من 0.5 في المائة لكل منهما، كذلك نجد تراجع أسهم صافولا 1.5 في المائة و 1.8 في المائة من التراجعات لأسهم شركة جرير .

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت كل من أسهم شركة الشرقية للتنمية 7 في المائة تلاه أبو معطي 4.9 في المائة و ريدان 4.4 في المائة، وذلك من بين 82 شركة تتداول بالمنقطة الخضراء.

في المقابل، تراجعت 97 شركة، تصدرها أسهم شركة باعظيم المتراجعة بنحو 4.5 في المائة، تلته أسهم شركة صدق 3.3 في المائة و 2.9 في المائة من التراجعات لأسهم شركة طباعة و تغليف.