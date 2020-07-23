بريطانيا: أندية الدوري الإنجليزي هدفا للقراصنة

حذر مركز أمن الإنترنت البريطاني اليوم الخميس من أن القراصنة يستهدفون أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في هجوم على نطاق أوسع ضد القطاع الرياضي في البلاد، بحسب ما نشرت "رويترز".

وفي تقرير حديث بشأن تهديد الإنترنت للهيئات الرياضية أشار المركز البريطاني إلى قرصنة البريد الإلكتروني لمديري أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فتح سوق الانتقالات مما أدى إلى استيلاء القراصنة على نحو مليون جنيه استرليني (1.27 مليون دولار).

ولم يكشف التقرير الأندية المتضررة أو الأشخاص أو من كان خلف هذه الهجمات.

وطلب المركز في تقريره، وهو الأول من نوعه بشأن الخطر ضد الرياضة من القراصنة، من قطاع الرياضة تشديد إجراءات أمن الإنترنت.

وقال المركز البريطاني إن 70 في المئة على الأقل من الهيئات الرياضية البريطانية تتعرض لحادث قرصنة كل 12 شهرا وهو أكثر من الضعف بالنسبة لقطاع الأعمال.

ويتسبب نحو 30 في المئة من هذه الأحداث في أضرار مالية تكلف في المتوسط مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني لكل واقعة بينما وصل أكبر ضرر إلى أربعة ملايين جنيه.

وقال بول تشيتشسر مدير العمليات في مركز أمن الإنترنت في التقرير "أطلب من الهيئات الرياضية أخذ بعض الوقت للتركيز على تطوير أمن الإنترنت لديهم".

وأضاف "بينما لا يُعد أمن الإنترنت أمرا مهما لقطاع الرياضة في الوقت الحالي مع تركيزه على العودة (بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا) إلا أن النتائج التي توصلنا إليها تُظهر أن تأثير جرائم الإنترنت على هذه الصناعة يمكن أن يكون حقيقيا".