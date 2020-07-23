نمو إيرادات مايكروسوفت بنسبة 13% خلال الربع الأخير

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات وخدمات الكمبيوتر اليوم الأربعاء تحقيق أرباح تجاوزت التوقعات خلال الربع الاخير من العام المالي الماضي بفضل زيادة إيراداتها من قطاع خدمات الحوسبة السحابية في ظل استمرار قيام العملاء بالعمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب الألمانية.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 38 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. وبلغت أرباح السهم الواحد من اسهم الشركة خلال الفترة نفسها 1.46 دولار.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، في بيان صحفي: "أظهرت الشهور الخمسة الأخيرة أن التكنولوجيا المكثفة أصبحت حيوية من أجل مرونة الأعمال. فالمؤسسات التي عززت قدراتها الرقمية ستتعافى أسرع وستخرج من هذه الأزمة أقوى".

وذكرت إمبراطورية التكنولوجيا الأمريكية ان قطاع إنتليجنت كلاود للحوسبة السحابية التابع لها حقق إيرادات بقيمة 4ر13 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 17 في المئة. كما زادت إيرادات منصة الحوسبة السحابية أزور بنسبة 47 في المئة سنويا.

وذكرت الشركة في بيان: "زاد استخدام الحوسبة السحابية والطلب عليها مع استمرار الناس في العمل والتعلم من المنزل" بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كانت منصة التواصل والعمل عبر الإنترنت "سلاك" قدمت في وقت سابق اليوم شكوى إلى المفوضية الأوروبية تتهم فيها مايكروسوفت بانتهاك قواعد المنافسة الحرة.

