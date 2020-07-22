الرئيس الجيبوتي يطمئن على صحة الملك سلمان هاتفيا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وبحسب "واس" قد شكر خادم الحرمين الشريفين الرئيس على مشاعره الطيبة والصادقة.