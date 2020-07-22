خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية.

وبحسب "واس" قد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.