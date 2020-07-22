"الأحساء للتنمية": تغيير الاسم إلى شركة أيان للإستثمار ونقل المقر

أعلنت شركة الأحساء للتنمية اليوم بأن أسم الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) سوف يتغير الى شركة أيان للإستثمار.

وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت يوم الخميس 04-11-1441هـ الموافق 25-06-2020م والتي أقرت الموافقة على تغيير الاسم القانوني والتجاري المتداول للشركة إلى شركة أيان للإستثمار (شركة مساهمة سعودية) ونقل المقر الرئيسي للشركة، وكذلك الانتهاء من كافة إجراءات الجهات ذات العلاقة. بحيث يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة الخبر.

علما بأن هذا التغيير ليس له أي أثر مالي.