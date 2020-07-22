"سمو" تربح 36 مليون ريال خلال النصف الأول بارتفاع 18%

أعلنت شركة سمو العقارية ، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 36.049 مليون ريال خلال النصف الأول، مقابل تسجيلها أرباح 30.362 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 18.7 % .