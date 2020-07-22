"التعمير" تربح 54.5 مليون ريال خلال الربع الثاني بارتفاع 9%

أعلنت شركة الرياض للتعمير ، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 54.56 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها أرباح 50.04 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 9.032 % .

وقالت الشركة في بيان: "على الرغم من أنخفاض الإيرادات التشغيلية للشركة خلال هذا الربع نتيجة أغلاق أثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الأجراءات الأحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد ، ألا أن حصة الشركة من الأرباح المحققة من الأستثمار في الشركة الزميلة كان السبب الرئيسي في زيادة أرباح هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

كما أعلنت شركة الرياض للتعمير بأن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2020م، وذلك على النحو التالي:



- تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة: 1441-12-01 الموافق 2020-07-22

- اجمالي المبلغ الموزع: 88,888,888.5 ريال

- عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 177,777,777 سهم

- حصة السهم من التوزيع: 50 هللة

- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%): % 5

- تاريخ التوزيع: 04/10/2020م

علما بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 13/09/2020م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.