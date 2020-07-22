السوق السعودية تغلق على مكاسب طفيفة.. و 3 أسهم تحقق أعلى مستوى منذ الإدراج

أنهى سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنطقة الخضراء وبمكاسب محدودة، ثباته فوق مستوى 7400 نقطة، فيما صعد عدد من أسهم الشركات الصغيرة و المتوسطة بنسب تجاوزت 4 في المائة، كذلك حققت أسهم 3 شركات أعلى مستوى لها منذ الإدراج.

ودعم المؤشر العام العديد من القطاعات، على رأسها قطاعا الاتصالات و المواد الأساسية، حيث ارتفعت بنحو 1.7 في المائة و 0.15 في المائة على التوالي.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3% خلال الأعوام من 2021 وحتى 2024.

وأشارت إلى أن مواطن القوة الائتمانية للسعودية ترتكز على ميزانية عمومية حكومية قوية واحتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة، كما أن وجود مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية المؤكدة مع تكاليف استخراج منخفضة وتنظيم مصرفي حصيف يدعم أيضا الواقع الائتماني السيادي.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7427 نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو 11 نقطة أو ما يعادل 0.14 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 6.1 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 321 مليون سهم.

وحققت كل من أسهم شركة "ام آي اس" و المواساة و كذلك بحر العرب أعلى مستوى لها منذ الإدراج خلال تداولات اليوم، في حين حققت العديد من الشركات أعلى مستوى في عام من بينها أسهم حلواني إخوان و نادك و جازادكو و تبوك الزراعية و كذلك طباعة وتغليف.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، نجد ارتفاع أسهم شركة إس تي سي 2.3 في المائة، ثم أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.4 في المائة، تلته أسهم جرير ، في حين تراجعت أسهم بنكي ساب و سامبا بنحو 1 في المائة أيضا تراجعت أسهم البنك العربي 1.2 في المائة.



أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت كل من أسهم شركة "حلواني إخوان" و "باعظيم" بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة أسترا الصناعية بنحو 9.75 في المائة، تلته أسهم شركة عناية للتأمين بمكاسب 8.6 في المائة، وذلك من بين 101 شركة تتداول بالمنقطة الخضراء.

في المقابل، تراجعت 75 شركة، تصدرها أسهم شركة بحر العرب المتراجعة بنحو 7.3 في المائة بعدما سجلت اليوم أعلى مستوى لها منذ الإدراج، تلته أسهم شركة البحر الأحمر و فيبكو بتراجعات تجاوزت 2.5 في المائة لكل منهما.